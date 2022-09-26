許多人睡覺時的習慣不同，正睡、側睡、趴睡都各有擁護者。不過有女網友發現，男友睡覺時都會原因不明的把手放在下體上，讓她忍不住好奇提問「為什麼男生睡覺要把手放在GG上？」沒想到意外釣出不少人坦言也有這種習慣！

原PO在Dcard發文表示，她跟男友在一起將近2年，這段期間她發現男友睡覺時都會把手放在GG上，有時候甚至會兩隻手一起插進褲子，不過原因就連男友也都說不出個所以然，讓她忍不住猜測背後原因，「是太卡嗎？可是他只穿一件寬鬆內褲也會這樣放，還是用來取暖？可是夏天很熱欸，是怎樣？怕GG被偷走嗎笑死」。

對此，許多人紛紛回應，「熱熱的很舒服」、「我不會自己抓，因為都是女友握著睡覺」、「自己握跟別人握感覺不一樣，就是不自覺要把自己手放在那」、「我老公也超愛放！某次自己不穿內褲睡覺結果手很順的卡在我內褲上，就一定要掛著才能睡喔？！」、「我是女生我睡覺也會這樣放欸」。

不過也有過來人解答，這樣放的原因應該是令人有安全感，「我也有遇過，問了男生說是安全感，有時候也會抓我的手去摸著睡，我也好愛」、「男友說，那是一種感覺，簡單來說就是有安全感」、「我問了我老公，他說很溫暖，也是代表安全感」、「我男友也是，但他說覺得是安全感，而且我爸也會⋯」。