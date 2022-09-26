全球知名的跑車品牌保時捷最近將在德國法蘭克福上市，該公司這幾年在中國銷售暢旺，已連續7年成為保時捷在全球最大市場。據該公司的招股書顯示，在中國保時捷的銷量佔其全球總銷售量的32.09%，令人更訝異的是大陸買家的平均年齡不超過40歲，其中有半數是女性。

據《快科技》報導，保時捷汽車將於9月29日在德國法蘭克福證券交易所上市交易，估值700億歐元至750億歐元，這將是歐洲有史以來的第3大IPO。前不久保時捷正式開放申購，發行價區間為76.5至82.5歐元，將面向公眾發行近1.14億優先股，占保時捷股份12.5%，

保時捷的大陸買家平均年齡不超過40歲，其中有半數是女性。圖為上海車展上的保時捷電動車。（圖／新華社）

根據保時捷披露招股書顯示，最近3年半保時捷在中國售出超31萬輛車，占全球總銷量32.09%。2021年保時捷在全球共交付超過30萬輛車（301915輛汽車），中國的交付數量超9.5萬輛（95671輛），在全球總銷量中的占比為31.69%。2021年保時捷在中國的新車購買者平均年齡不超過40歲，其中女性客戶比例為50%。

2022年上半年，保時捷全球銷量14.86萬輛。其中，中國市場汽車銷量為4.66萬輛，佔總銷量的31.4%。中國市場銷售收入為56.4億歐元，營收超過北美地區的49.68億歐元和整個歐洲的54.92億歐元。

報導說，若按照中國女性車主占比50%來計算，2021年保時捷在華銷量9.5萬輛中，有4.75萬女性車主選擇保時捷。

今年上半年保時捷在中國市場汽車銷量為4.66萬輛，佔總銷量的31.4%，營收為56.4億歐元，超過北美地區和整個歐洲。（圖／中新社）

保時捷中國總裁及首席執行官嚴博禹曾經表示，「2021年，中國已連續7年成為保時捷品牌全球最大單一市場，保時捷全球32%的銷量都來自中國。」

保時捷是德國福斯集團旗下的汽車品牌，其總部位於斯圖嘉，由斐迪南．保時捷於1948年創辦。保時捷主要以製造跑車及參與賽車運動聞名，也是高性能轎車知名品牌。原為保時捷控股公司擁有，現透過福斯集團間接控股。