伊朗庫德族女子艾米尼日前遭「宗教警察」羈押後喪命，引發大規模抗議。伊朗官媒今天報導，在延續10天的示威活動中，北部馬贊德蘭省地方當局已逮捕450人。

法新社報導，自9月16日艾米尼（Mahsa Amini）身亡消息曝光並引發首次示威以來，已有數百名示威者、改革派人士和媒體記者在全國抗議活動中被捕。

據報導，22歲的艾米尼因違反戴頭巾和穿著得體的規定，13日在伊朗首都德黑蘭（Tehran）被捕後陷入昏迷，3天後喪命。此事引起公眾對伊朗女權的關注。

伊朗通訊社（IRNA）援引馬贊德蘭（Mazandaran）檢察長卡里米（Mohammad Karimi）的說法報導，「在過去數天的紛擾中，450名暴徒在馬贊德蘭被捕」。

他還說，這些暴徒「攻擊馬贊德蘭數個地區的政府大樓，並破壞公共財產」。

同樣位於伊朗北部的基蘭省（Guilan）當局24日公布逮捕739人，其中包括60名女性。

據官方統計，連日來的示威衝突已至少造成41人死亡，其中大部分是抗議者，但也有安全部隊成員。人權組織稱實際死亡人數更高。

塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）26日發布的照片顯示，民眾在德黑蘭以南約150公里的什葉派聖城科姆（Qom）發動抗議。安全部隊已發布「主要煽動者」的照片，並要求居民「確認他們的身份後通報當局」。

與此同時，由於這場近3年來規模最大的示威活動迄今仍無趨緩跡象，伊朗當局今天指責美國企圖利用示威破壞該國穩定，還揚言將「作出回應」。

路透社報導，伊朗外交部發言人卡納尼（Nasser Kanaani）發布聲明說，「華盛頓一直試圖削弱伊朗的穩定和安全，惟仍未見成效」。

卡納尼也在自己的Instagram頁面上發文批評美國和部分歐洲國家領導人濫用這起悲劇，以支持「暴徒」，並無視「數百萬人在伊朗的街道和廣場上支持國家體制」。（譯者：施施/核稿：戴雅真）1110926