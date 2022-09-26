亞洲最具影響力聲音社群品牌KKBOX即日起也可使用悠遊付訂閱了。即日起使用悠遊付訂閱KKBOX，不但享有最低72折的優惠價，還可拿到100元的悠遊付現金回饋券，無論是個人還是家庭，可以盡情享受超過9,000萬的曲庫，流行音樂隨時隨地帶著走。

歡慶「KKBOX×悠遊付」上線，即日起至10月31日止，於悠遊付親子專區訂閱KKBOX個人年度方案，原價1,788元，悠遊付只要1,299元，相當打了72折，並回饋「50元悠遊付現金回饋券」2張，限量1,500份，每悠遊付帳戶限回饋1次，贈完為止。

去年甫推出受到市場好評的「家庭方案」也有超殺價格，活動期間於悠遊付親子專區訂閱KKBOX「3人小家庭」家庭年度方案，原價2,388元，悠遊付只要1,999元，相當於每人每月只要56元，1天花不到2元就可讓你音樂聽到飽，並回饋「50元悠遊付現金回饋券」2張，限量500份，每悠遊付帳戶限回饋1次，贈完為止。

此外，活動期間註冊為悠遊付新戶還有加碼，除了既有優惠價及回饋外，加贈35元全家即享券1張，限量1,500張，每悠遊付帳戶限回饋1次。無論你是個人還是家庭，只要想聽最新、最夯的流行音樂，「KKBOX×悠遊付」都能滿足你的需求。