為拚綠色金融行動3.0，金管會擬推金融業氣候變遷壓力測試。金管會主委黃天牧指出，在3.0中，金管會將推動個別金融業辦理氣候變遷壓力測試，並持續精進壓力測試模組。由於銀行、保險、證券等金融三業壓力測試重點不同，銀行與保險業預計2023年底前就會先上路辦理壓力測試，證券期貨及投信業因性質關係時程會較晚，預計2025年12月前上路。壓力測試結果主要作為監理觀察指標，尚不會有最低資本管制要求。

銀行局局長莊琇媛表示，針對氣候變遷壓力的測試，銀行公會已成立一個小組，且有14家銀行開始在做壓力測試，這次試行壓力測試後，銀行公會將提供建議，再照該建議做公版實務建議手冊，全體銀行業的壓力測試會到2023年才開始，銀行業在2023年做氣候變遷揭露時也會一起揭露壓力測試結果。

保險局副局長張玉煇則指出，保險局一直都有關注國際保險學會的成果來學習，且安定基金會觀察國內外最新發展，2023年上半年時依國內適用的情境發展出來，預計明年底前可以把需要的數據找出來做最後結果。

證期局局長張振山則指出，券商公會、期貨公會、投信投顧公會都已委外開始研究，希望制定壓力測試公版讓業者可以遵循執行，2022年下半年有些公司開始做先行者測試，也希望明年可以讓測試數據呈現出來。

未來若是沒通過氣候變遷壓力測試者會何監理要求？莊琇媛表示，目前各國監理機關對氣候風險壓力測試都還處於發展中階段，與各國交換意見時大家共同看法是認為，氣候變遷壓力測試宜放在第二支柱監理審查原則下，即只是輔佐銀行做氣候風險管理上參考，目前暫時沒有納到第一支柱裡，也就是不會有最低資本要求。現階段氣候變遷風險壓力測是只是一個工具，而不是一定要通過測試、有最低資本要求，主要是作為監理觀察指標。