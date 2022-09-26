國民黨醫療委員會今（26）日指出，有人發言指出牙醫不是醫師，陳時中氣急敗壞地抨擊此事，但高端被日本否定、八千多條枉死人命、萬華被衛福部甩鍋是疫情破口、慈濟被無端汙衊，陳時中有震怒嗎？這麼多民眾所關切的議題你不震怒，陳時中真有愛護牙醫師的聲譽嗎？

國民黨醫療委員會今發聲明表示，牙醫師在我國絕對是醫師之一，這是臺灣民眾普遍的認知，不可能因某位立委過於簡化的陳述，就讓民眾錯認牙醫師不是醫師，若有人發言指出牙醫不是醫師，出糗受傷的人，絕不可能是牙醫師，一定是發言者。

觀諸陳時中氣急敗壞地抨擊此事，國民黨醫療委員會質疑，怎麼高端被日本絕殺否定，這可是奇恥大辱，陳時中怎麼不去抗議？怎麼乖得跟透明人一樣？陳時中要展現霸氣，請用對地方，好嗎？

國民黨醫療委員會認為，陳時中以牙醫師身分擔任衛福部長，並在過去疫情期間接任防疫指揮官，這本是牙醫獲得社會更高肯定與讚賞的大好機會，全臺民眾都睜大眼睛想一睹這位曾任牙醫公會理事長的陳時中，到底是有多厲害！？

國民黨醫療委員會直言，結果呢？近期各大民調對陳時中的防疫表現都是不忍卒睹，民眾的仇恨值更是高到不行，請問陳時中，八千多條枉死人命，你有震怒過嗎？看著幼兒無藥可醫的崩潰家屬，你有震怒過嗎？濫發指示導致民眾緊急火化家人遺體、無法道別，你有震怒嗎？疫苗、快篩、抗病毒藥沒有購足，就讓民眾與病毒共存，你有震怒嗎？萬華民眾被衛福部甩鍋是疫情破口，你有震怒嗎？周玉蔻以卑劣選舉方式代你出征蔣萬安、羞辱蔣經國，你有震怒嗎？臺灣疫苗採購得比外國昂貴，各界抨擊浪費民脂民膏，你有震怒嗎？慈濟被無端汙衊、傷害，你有震怒嗎？

國民黨醫療委員會痛批，這麼多民眾所關切的議題你不震怒，該做好的防疫工作，卻處處遭各界抨擊，讓民眾覺得身為牙醫的陳時中做得不好、愧對百姓，請問這樣的一種表現，真有愛護牙醫師的聲譽嗎？