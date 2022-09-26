第一金投信公告，董事尤昭文擔任董事長，董事會決議日期或發生變動日期為9月26日。

舊任者為尤昭文，新任者為尤昭文，異動原因為新屆次重新選任，新任生效日期為9月26日，董事會為第一金投信9月26日第十三屆第一次董事會。

此外，第一金投信公告董事廖文偉續任總經理，董事會決議日期或發生變動日期為9月26日。

舊任者為廖文偉，新任者為廖文偉，異動原因為金控重新指派董監事，續任總經理，新任生效日期為9月26日，董事會為第一金投信9月26日第十三屆第一次董事會。

台北優良公寓大廈得獎名單出爐
開發金控董事會 通過黃思國接任董事長
英穩達破產抗告案 法院重審
#第一金投信 #董事會 #日期 #尤昭文 #廖文