第一金投信公告，董事尤昭文擔任董事長，董事會決議日期或發生變動日期為9月26日。
舊任者為尤昭文，新任者為尤昭文，異動原因為新屆次重新選任，新任生效日期為9月26日，董事會為第一金投信9月26日第十三屆第一次董事會。
此外，第一金投信公告董事廖文偉續任總經理，董事會決議日期或發生變動日期為9月26日。
舊任者為廖文偉，新任者為廖文偉，異動原因為金控重新指派董監事，續任總經理，新任生效日期為9月26日，董事會為第一金投信9月26日第十三屆第一次董事會。
第一金投信公告，董事尤昭文擔任董事長，董事會決議日期或發生變動日期為9月26日。
舊任者為尤昭文，新任者為尤昭文，異動原因為新屆次重新選任，新任生效日期為9月26日，董事會為第一金投信9月26日第十三屆第一次董事會。
此外，第一金投信公告董事廖文偉續任總經理，董事會決議日期或發生變動日期為9月26日。
舊任者為廖文偉，新任者為廖文偉，異動原因為金控重新指派董監事，續任總經理，新任生效日期為9月26日，董事會為第一金投信9月26日第十三屆第一次董事會。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。