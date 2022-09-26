徐巧芯向NCC檢舉周玉蔻。（摘自徐巧芯臉書／楊亞璇台北傳真）

媒體人周玉蔻近日猛打國民黨台北市長參選人蔣萬安的父親，還控張淑娟捲入晶華緋聞案。北市議員徐巧芯今天在臉書表示，已向NCC檢舉周玉蔻的政論節目，要求NCC對該節目開罰，電視台更應關閉節目或更換主持人，向社會大眾道歉。

徐巧芯檢舉文提及，民視政論節目辣新聞近日連續由主持人周玉蔻在節目上抹黑張淑娟女士，今日張女士已前往提告，公開表示不認識蔣孝嚴，並認為主持人使用已非公眾人物的照片且未經查證就抹黑，是對張霸凌。

徐巧芯說，民視周玉蔻主持人與資深媒體人蔡玉真，只憑藉已被晶華酒店打臉不存在單位自稱職員者的說法，就未經查證在節目當中多日抹黑，並公布對方照片進行不當連結，傷害無辜民眾權益，也讓閱聽人產生錯誤認知。

她強調，尤其現在是選舉期間，竟然讓沾染政治的主持人、媒體人成為打手，其中民進黨台北市長參選人陳時中團隊占該節目一個月46％的出現次數，政論節目已成為變相陳時中宣傳大隊。NCC應該對民視辣新聞節目開罰，民視更應該關閉此節目或更換主持人，向社會大眾道歉。