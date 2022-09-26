救難人員歷時約13分鐘即完成救援，後續經救護人員評估後並無大礙，隨即送衛生福利部金門醫院進行後續醫療處置(圖／金門縣消防局提供)

金門金沙水庫今(26)日晚上驚傳民眾落水事件，消防局於18時52分接獲民眾報案指稱，有一民眾情緒不穩有落水之可能，第一時間派遣金沙及金湖車組，計出動各式消防救護車(含照明車)6輛及人員19名，車組抵達現場時民眾已落水，消防人員立即下水將民眾救出，全案歷時約13分鐘即完成救援，後續經救護人員評估後並無大礙，成功挽回民眾生命。

第一梯次抵達之消防車組發現民眾已落水求救，救援人員評估該民眾隨時可能沉入水底，立即運用湖庫自設救生器材下水救援，不待船艇抵達，即徒手下水進行搶救，第一時間順利將民眾固定於救生裝備上待援，後續抵達之人員立即著完整激流救生衣，攜帶長背板下水，針對落水民眾進行固定作業，後由岸際支援義消合力將該落水民眾拉至岸上，交由救護人員進行生命徵象評估，所幸並無大礙，隨即送衛生福利部金門醫院進行後續醫療處置。

金門縣消防局局長呂英華表示，全案民眾落水原因不詳，後續將交由轄區員警處置，對於本次救援過程僅歷時約13分鐘，即將落水民眾救出表示嘉勉。對於分秒必爭的救溺勤務，時效是成功的關鍵，同時也感謝第一時間抵達現場支援義消夥伴，加速整起救援案件之推行，未來將賡續督導所屬強化勤前整備事宜，以利面對分秒必爭消防救災勤務，維護民眾生命財產之安全。