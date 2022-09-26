目前太平洋上有中颱諾盧、輕颱庫拉雙颱共舞，不過對台灣天氣都沒有直接影響。氣象局表示，明（27）日僅基隆北海岸、東半部局部陣雨，午後南部及山區有雨，類似天氣將持續到周四，到周五後開始變天。

明天午後南部及山區有雨。（翻攝自氣象局）

氣象局說明，明天各地大多為多雲到晴，環境為偏東風，僅基隆北海岸及東半部地區有局部短暫陣雨，午後南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨；氣溫方面，各地白天溫暖微熱，預測高溫約30至34度，早晚秋高氣爽，低溫約24、25度，日夜溫差稍大，早出晚歸請留意溫度變化以免受涼。

氣象局指出，周三（28日）、周四（29日）太平洋高壓相對較強、水氣較少，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有局部短暫陣雨，午後南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨；周五（30日）、周六（10月1日）南方水氣增加，東南部地區及恆春半島有短暫陣雨，東北部及東部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

雙颱對台灣天氣沒有直接影響。（翻攝自氣象局）

氣象局提醒，由於東北風仍強，新竹以北、恆春半島沿海空曠地區及金門、馬祖有較強陣風，海邊活動請注意安全。另外由於過去一段時間地震頻繁，山區土石較為鬆動，非必要請避免前往山區活動。