中共國家發改委26日舉行重大基礎設施建設專題新聞發佈會上表示，大陸重大基礎設施建設規模優勢凸顯，已取得歷史性成就，在高鐵、高速公路、電網、4G網路規模等基礎設施已長期穩居世界第一。

據《澎湃新聞》報導，國務院發改委基礎司司長鄭劍指出，中國基礎建設規模優勢凸顯，到2021年底，綜合交通網總里程突破600萬公里，220千伏及以上輸電線路84.3萬公里，光纜線路總長度達到5481萬公里，分別相當於10年前的1.3倍、1.7倍和3.7倍，水庫總庫容達到9035億立方米，這些重大基礎設施形成了超大規模網絡，高鐵、高速公路、電網、4G網路規模等長期穩居世界第一。

他表示，大陸高速鐵路對百萬人口以上城市覆蓋率超過95%，高速公路對20萬以上人口城市覆蓋率超過98%，民用運輸機場覆蓋92%左右的地級市。動車組旅客發送量占比達到73.6%，民航航班正常率較10年前提升了13.2個百分點，快遞日處理接近3億件，城市供水普及率、燃氣普及率、汙水處理率等接近100%。

此外，具備條件的建制村實現通硬化路、通寬帶、直接通郵，農村公路10年間淨增90多萬公里，具備條件的建制村百分之百通了客車，農村自來水普及率提高到84%左右。農村電網供電可靠率達到99.8%，2015年消除了無電人口。

鄭劍說，口 鐵路、公路等客貨運輸量、港口吞吐量、發電量長期穩居世界第一位，西電東送電力流接近3億千瓦。南水北調工程東中線調水突破500億立方米，直接受益人口超過1億。

截止2021年底，移動電話用戶數、互聯網上網人數分別達到16.4億和10.3億，相當於10年前的1.7倍和2倍。4G、5G用戶普及率達到87%左右。

此外，中國基礎設施工程建築和技術創新水平不斷進步。高速鐵路、大跨度橋樑、特高壓輸電、三代核電、特大型水利工程、新一代移動通信、工業互聯網等領域實現跨越發展，離岸深水港、大型機場工程等建造技術邁入世界先進或領先行列。