1名網友於行經台北市松山路與松隆路交叉路口時，見到1名疑似剛從五分埔批完貨的機車騎士，車上貨物多到騎士都快沒位置坐，原PO見狀後傻眼直呼：「只能跪拜了」，貼文一出，網友們表示，「用LP騎車，勇者」、「台版印度小哥」、但也有網友們認為，騎士太危險了，拿生命開玩笑。

1名網友於臉書社團《外送員的奇聞怪事》貼出一張照片，畫面中可見，他行經松山路與松隆路交叉路口時，見到1名男子於機車腳踏板上疊滿服飾，機車坐墊上也堆了3大袋藍色袋子，該騎士則踮起腳尖趴在機車上，下巴靠著其中一袋藍色袋子上吃力等紅燈，原PO見狀後不禁發文直呼：「只能跪拜了」。

文章曝光後，網友們紛紛憤怒表示：「為什麼不分2次送，要是出車禍再來那邊哭，對造被車禍的人跟家庭怎麼算」、「有拍到車牌麻煩請檢舉他，相信我，是在幫助他，也是在幫助其他用路人」、「這危險駕駛了吧」、「夾好幾單，又加碼時段，讚喔」、「姿勢滿分，技術？一不小心就芭比Q了」、「拿命開玩笑」。

也有網友笑說，「在騎檔車嗎」、「用LP騎車，勇者，希望你的蛋蛋可以陪你到目的地」、「五分埔日常啊，駕駛」、「貨物表示：警察先生就是這個人在公眾場合非禮我」、「這姿勢有點不雅」、「五分埔專業外送員嗎」、「台版印度小哥」、「神的車」。