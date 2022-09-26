國民黨桃園市長候選人張善政今（26）日在臉書表示，「解決問題，動手做就有答案；實事求是，桃園難題我搞定！」

張善政指出，只要家裡有東西壞掉，他都不禁「手癢」拿起來修，因為直接丟掉太可惜了。他回想起在美國留學時，曾經花了20元美金，去上夜間修車教學班，所以在美國留學期間，都會自己動手修車，像是保養汽車、換機油，這些都是最基本的技能。

張善政說，這集的主持人元楷，竟然拿出一堆東西考他，他一開始還有點擔心，想說等等出糗修不好怎麼辦。不過還好，「考題都難不倒我」，直到修壞掉的電鍋讓他花比較多時間去研究怎麼修理，經過一番研究後，也終於把電鍋修好了！

張善政強調，很多事情的道理就跟修東西一樣，先把問題找出來，並且用正確知識與務實解方加以解決。張善政說，他會秉持著對於修繕的精神，未來會將桃園的問題一一找出來，並且加以解決，為桃園市民拚更好的生活！