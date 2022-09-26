2022跨聯盟籃球邀請賽26日第2場4強賽，T1聯盟台南台鋼獵鷹展現韌性，克服將近20分的差距，在第4節曾超前，不過台啤英熊在最後0.1秒范士恩籃下放進兩分，幫助台啤英熊89比87氣走台鋼獵鷹，27日下午5點台鋼獵鷹和中華男籃培訓隊爭奪季軍，晚間7點台啤英熊與新北中信特攻爭搶冠軍。

上半場打完台鋼獵鷹落後台啤英熊10分，第3節前段英熊領先也將近20分，但獵鷹不斷努力追分，單節得分26比19勝過台啤英熊，該節打完將分差縮小到62比65只差3分。 第4節一開始獵鷹呂濟而得分，助隊追到64比65僅落後1分，不過台啤英熊連得5分再稍微拉開距離，不過獵鷹就是不放棄，在66比73之後打出一波9比0高潮，獵鷹反以75比73超前，兩隊至此都拿出頑強鬥志較量，台啤英熊也在李啟瑋連續2記三分球幫助下連得8分再度要回領先。

比賽至此，雙方都不想放棄、持續拉鋸，直到末節最後讀秒階段，雙方87比87平手，台啤英熊在剩0.1秒范士恩在籃下爭搶到進攻籃板、放進關鍵兩分，儘管出手時間相當不利，台鋼獵鷹還是喊了兩次暫停佈署最後一波進攻，不過最後還是台啤兩分之差險勝。

台啤英熊李啟瑋整場投進8記三分球、豪取30分，蔣淯安、曹薰襄各贊助20分；台鋼獵鷹共5名球員得分雙位數，谷毛唯嘉17分最高，他也傳出8次助攻，簡偉儒14分，李漢昇、呂濟而各12分，韓杰諭10分、5籃板。