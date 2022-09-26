名嘴周玉蔻誣指前中華民國小姐張淑娟是晶華緋聞案女主角，遭張淑娟提告，周玉蔻也隨即道歉。民進黨台北市民候選人陳時中今天表示，事情已經很清楚，對於張淑娟受到傷害，他也感到很遺憾。

陳時中今天上午參訪觀山河濱公園槌球運動，針對此事受訪時僅表示，讓法律來澄清相關的事情，也是一件好事情，這樣就不會各說各話，如果有無辜的人受傷也不好。

陳時中今天午間赴萬華廣照宮參拜，原本該行程不接受媒體聯訪，不過陳時中上午的說法，遭質疑態度不明確，也有挺雙方訴諸法律解決的意味。因此在廣照宮參拜完，他又再針對此事受訪表示，今天早上周玉蔻出來向張淑娟道歉，事情已經很清楚，對於張淑娟受到傷害，他也感到很遺憾。

至於周玉蔻道歉是否可為他的選情是否加分？他說，這不是他考慮的範圍，每個人都是獨立的個體，對於自己做過的事、講過的話負責，大家努力讓社會平穩，讓競選本身可以回歸到政策本質。