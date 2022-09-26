22歲周姓男子26日因竊盜罪嫌被六龜警方移送橋頭地檢署，他被檢方飭回後，要坐計程車要回屏東，但在車上因為50歲力姓男運將問他由沒有車資付錢，竟然持車上的美工刀劃傷力男。岡山警方訊後，將周男依傷害罪嫌移送橋檢。

周姓男子在傍晚因為車資糾紛，持計程車上的美工刀劃傷力男。力男將車子停靠在橋頭區復興西路路旁，力男雖然右手虎口與右耳受傷，但仍奮力制伏周男。剛好路過的警察巡邏路過，逮捕周男。

警方調查，周姓男子的精神狀況不佳，他26日從屏東騎一輛機車到六龜分局，還對著在分局一樓的警員大喊：「有人要追殺我！」但警方到門口查看後，沒有發現有人要追殺周男。周男為警方列管的毒品人口。

警方發現周男騎乘的機車是贓車，因此逮捕他並移送橋頭地檢署。周男傍晚被檢方飭回後，搭力男的計程車要回屏東，未料在車上因為不滿力男問他有無車資，兩人一言不合，周男憤而持刀劃傷力男。

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