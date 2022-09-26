2022年香港小姐冠軍由27歲林鈺洧獲得，她的身世因此被起底，原來是昔日「香港第一美男」林俊賢(Wilson)的女兒，父女倆過去長達多年未見，後來透過臉書才聯繫上。現年61歲的林俊賢，生得一頭白髮，但笑容依舊陽光帥氣，而他6月預祝女兒入圍港姐，想不到林鈺洧真的抱回獎盃。

林俊賢年輕時樣貌俊美且身材高大，演出電視劇《男兒本色》走紅，與周星馳、梁朝偉、劉青雲、溫兆倫並列TVB一線當家小生；後來他到台灣、大陸發展，1993年接拍周遊製作的電視劇《唐太宗李世民》再度翻紅，被封「最帥李世民」，但1996年電影市場不景氣，林俊賢轉戰商界，宣布離開演藝圈，直到2013年才復出並成立影視公司，2017年再加入邵氏兄弟電影公司。

林俊賢、童愛玲合作《唐太宗李世民》的舊照。（圖／中時資料照）

感情方面，林俊賢曾結婚兩次，跟第一任英國籍前妻分開後，女方帶著年僅1歲多的林鈺洧返英；後來他再婚陳志敏(Winnie)並生下1子林世坤(Selwyn)，但婚姻僅維持2年便告吹。

2010年臉書崛起，林俊賢經由第二任前妻和朋友的幫助，順利加到女兒林鈺洧好友，父女倆失散多年終於破冰，現在感情很緊密，林鈺洧從入行到競選港姐都有問過爸爸的意見，但林俊賢認為只要當去認識新朋友就好，沒特別看好女兒得名，連到場觀看決賽都沒有，如今林鈺洧奪下后冠，被問到想跟爸爸說什麼，她直率地說：「他當初叫我不要選，現在我得冠軍，謝謝。他不贊成我，但是現在，Hello？」