民進黨苗栗縣長候選人徐定禎今（26）日表示，今天中廣及蓋洛普公司民調顯示，他以15.44%得票率領先，勝過無黨籍候選人鍾東錦15.11%、國民黨候選人謝福弘7.50%，這是苗栗首次翻盤，「我們要打一場讓全國拍手叫好的選戰」。

徐定禎指出，一次次民調領先，都是「我們苗栗隊」靠著一場又一場問政說明會、一人拉一票，從數十人的場合、到現在開出三百人的問政說明會，每張艱困選區的選票都需要拚盡全力，謝謝每個相信徐定禎、相信苗栗值得更好的縣民朋友，「我們會繼續拚、把民調差距拉大！」

徐定禎也直言，該注意的是，這份民調有高達四成八的民眾不表態。苗栗長期受黑金政治、派系選舉把持，特殊的選情結構，也讓部分鄉親不願、不敢主動表態，在苗栗窒息的政治氛圍，連最基本最簡單的表態都需要承受壓力。

徐定禎認為，這場選戰，是苗栗隊與地方派系的競爭，是縣政改革與建設停滯的競爭。他與團結的本土派站在一起，有行政經驗、有能力爭取中央經費補助，對於縣政的擘劃，他會用最務實的角度進行。

徐定禎強調，「我們一定需要團結」，謝謝越來越多人加入苗栗隊，與本土派站在一起。苗栗要改變，就要從打破地方派系開始，希望所有鄉親堅定支持改革，團結翻轉苗栗，改變成真！