2022跨聯盟籃球邀請賽4強賽，台灣啤酒英熊將近20分的領先在第4節被對手臺南台鋼獵鷹追上甚至超前，不過台啤英熊挺住壓力，李啟瑋連續2記三分球助隊氣勢再起，最後0.1秒范士恩籃下搶到進攻籃板，放進助隊89比87險勝的兩分，賽後范士恩表示，主要就是做好自己的工作，當時又在籃下，放進這球是應該的。

范士恩說：「最後那球，只是做自己工作，隊友小安（蔣淯安）先突破吸引到人，那球我傳給小台（黃聰翰），在防守換為下，對手當時場上陣容比較大的韓杰諭去補防小台，我剛好在弱邊，對位的球員又比較小隻一點，順利補進這顆球。」

范士恩談起這次進球感覺心情相當平淡，他補充：「剛好籃下爭取到進攻籃板，籃下沒放進也丟臉，所以無論如何都要放進這兩分。」

台啤英熊總教練楊志豪指出，球隊第3節防守沒做好，讓對手投進好幾個三分球，加上犯規過多，回去要再檢討本戰的問題，但也稱讚團隊好的地方在關鍵時刻鞏固籃板球、失誤只有10次。

台鋼獵鷹教頭劉孟竹肯定球員拚勁，「我們落後將近20分，用防守帶動進攻轉換，將比數超前甚至有機會拿下勝利，可惜決勝期幾個play空檔製造出來，但幸運之神沒站我們這邊，又被李啟瑋2記三分把分數又拉開，最後一波籃板我的球員也盡力了，防守籃板沒把握下來很可惜，但也不得不稱讚台啤英熊是有經驗、在個位置有身材高度優勢的球隊，感謝獵鷹球員拚命打出一場好球。」