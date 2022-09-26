義大利兄弟黨黨魁梅洛尼（Giorgia Meloni）今（26）日宣布贏得新一屆義大利政府的領導權，外界關注中義未來關係發展。回顧過去三年，義大利為首個加入一帶一路倡議的七國集團（G7）國家，而後雙邊關係逐漸降溫，如今梅洛尼表態無意參與一帶一路，為中義關係投下變數。

香港01報導，在過去3年半以來，中國與義大利的關係可謂是逐步降溫。2019年3月，中國國家主席習近平國事訪問義大利，在此行期間義大利與中國簽署諒解備忘錄，成為首個加入一帶一路倡議的G7國家，同年5月又舉行中義合作研討會，引起西方多國注意，義大利執政聯盟內部也對諒解備忘錄的意見不一。

2021年初新總理德拉吉（Mario Draghi）上台後，他被視為對中關係降溫的推手，在他任期內，義大利政府多次否決中國公司在義大利的收購案，並傳出否決企業向中國公司轉移科技技術。義大利電信公司據報也在2021年取消讓華為參與5G網路建設。

如今45歲的梅洛尼將上台執政，她在大選前已表明不支持參與「一帶一路」，並稱上任後會加強與台灣交流。她受訪時表示，若能領導新一屆政府，將推動更多義台雙邊合作。這是多年來首次有義大利政壇領袖接受台灣媒體的訪問。

中國外交部今日則表示，中國與義大利是全面戰略夥伴，中義關係健康穩定發展，符合雙方共同利益，希望義大利新政府繼續堅持積極務實的對中政策，同中方一道努力，秉持互尊互信、互利共贏精神，持續加強雙邊各領域合作和人文交流。