九合一選舉近在咫尺，年底的大選各政黨候選人都摩拳擦掌準備，而民進黨新竹市長候選人沈慧虹今（26）日就在臉書上表示，「我會為了新竹持續努力、拼到最後」，沈慧虹更強調「我的政策牛肉還會不斷上菜，新竹光榮我帶頭！」引發討論。

沈慧虹在臉書上表示，「每一項建設的背後，都有好多人的好多努力。如人飲水、冷暖自知，政治工作、公共事務就是這些『最重要的小事』的累積。能讓市民感覺到生活環境越來越好，這些回饋聽在我們的耳朵裡，就像獲得諾貝爾獎肯定」，因此沈慧虹更說，有許多人認為竹科／東區人對政治較冷漠，「不是的，他們同樣關心、在乎生活周遭的所有細微，過去碰到里長、民眾，都能聽見他們告訴我在地需求，還有對環境改善的希望、想法」。

沈慧虹也強調，她與市府團隊在這些年裡，在東區新建獲獎肯定的龍山圖書館，關埔孩子可以就近徜徉書香；同時也改造年久失修的關東市場、關新公園，讓原本會積淹水、陰森的關新公園中，現在有小山丘溜滑梯，還有一面讓大小朋友開心不已的畫畫牆，好多媽媽都告訴她「小孩常常都玩到不想回家」。

沈慧虹及其團隊，也推動了好幾所學校的校舍重建、新校園運動，成立取水口博物館；基礎建設有關東區次幹管污水管線；交通類如光復路時制重整、寶山路調撥車道、光復路1段525巷拓寬、經國橋智慧化，還有油庫廢止、竹科X……等等大建設。沈慧虹坦言，「也許初來乍到的人，會以為新竹市容一直都像現在這樣。我要說，不是的，所以我想邀請最近幾年才來到新竹生活的朋友，可以向鄰里探詢或上網搜尋，了解、看看環境過去的樣貌」。

最後沈慧虹強調「我是沈慧虹，新竹光榮我帶頭！」，更直言「每個人的生活感受都是自由的、主觀的、珍貴的。不該因為看法不同，就成為他人惡意攻擊的箭靶」，也很感謝東區媽媽整理的竹市建設，沈慧虹也要在這裡分享她對新竹未來發展的充足規劃。沈慧虹承諾，「在過去的每一週，我都舉辦政策記者會。到目前為止的所有記者會直播連結，我都整理在下方留言區，分享給現在才認識沈慧虹的新朋友。我的政策牛肉還會不斷上菜，我會為了新竹持續努力、拼到最後」。