大陸短片分享平台TikTok由於未能保護兒童隱私，英國擬對其重罰2,700萬英鎊。綜合外媒報導，根據英國的隱私保護機構訊息專員辦公室（ICO）的調查發現，TikTok未能維護使用該平台的兒童用戶隱私，已違反了英國的數據保護法。

報導指出，調查發現，TikTok可能在未經父母同意的情況下處理13歲以下兒童的數據，且未以透明方式向用戶提供適當的訊息。

ICO已經向TikTok和TikTok Information Technologies UK Ltd發出意向通知。ICO的初步意見認為，TikTok在2018年5月至2020年7月期間違反了英國的數據保護法。

報導引述ICO訊息專員John Edwards說，提供數位服務的企業在法律上有義務將這些保護措施落實到位，但初步看法是，TikTok並未滿足這一要求。

路透報導，TikTok發言人在回覆郵件中說，尊重ICO在英國維護隱私方面的作用，但不同意其所表達的初步意見，並打算在適當時候正式回應ICO。