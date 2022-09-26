美國前國務卿蓬佩奧26日晚間抵台，這次是他今年第二次訪台，外交部政次田中光代表外交部前來接機，蓬佩奧此次訪台重點聚焦於南台灣。（陳麒全攝）

美國前國務卿蓬佩奧26日晚間抵台，這次是他今年第二次訪台，外交部政次田中光代表外交部前來接機，蓬佩奧此次訪台重點聚焦於南台灣。（陳麒全攝）

美國前國務卿蓬佩奧26晚間搭機抵台，外交部政務次長田中光及美國在台協會人員前往接機，蓬佩奧步出登機門後，僅揮手向媒體記者致意，並未在桃園國際機場發表談話，隨即趕往搭乘高鐵前往高雄，27日將出席「全球台商經貿論壇」進行專題演講。

蓬佩奧（Michael Pompeo）一行7人搭乘的聯合航空UA871班機，在晚間9時26分抵達桃園國際機場，外交部政務次長田中光及美國在台協會（AIT）人員在登機口接機，蓬佩奧下機後並未發表談話，僅揮手向前來採訪的媒體致意，隨即由商務中心人員引領，前往環宇商務中心進行採檢及通關作業，就立刻趕赴搭乘高鐵前往高雄。

對於蓬佩奧訪問高雄，高雄市長陳其邁26日上午接受媒體聯訪表示，蓬佩奧一定會愛上高雄、喜歡高雄，因為高雄是台灣非常具有代表性的城市，相信蓬佩奧可以感受到高雄人的熱情，高雄行程有包括一些論壇和參訪活動，但行程要由主辦單位說明比較恰當，市府尊重主辦單位安排。

蓬佩奧受邀參加27日在高雄萬豪酒店舉辦的「2022全球台商經貿論壇」並發表專題演講，演講主題為「從世界經貿趨勢，看見台灣疫後新商機」；28日則參加世界台灣商會聯合總會年會開幕致詞，並將參訪南部科技產業。