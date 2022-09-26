美國運輸類股漲跌向來被視為預示經濟走向指標之一。景氣好而增加需求時，其能最先感受市場溫度；景氣轉差時則率先亮起紅燈。目前投資人擔心Fed積極升息導致衰退而大賣運輸股，讓其9月來跌幅是大盤的二倍。

追蹤從航空、鐵路到貨運等美國20大運輸業者股價表現的道瓊運輸平均指數，23日下跌近2％收12,129.3點創去年1月底來新低，9月來累跌12.5％，同期標準普爾500指數累跌6.6％，道瓊工業平均指數累跌6％。

按目前走勢來看，道瓊運輸指數9月可望創2020年3月來最大月跌幅。當時新冠疫情令各國實施封鎖等嚴厲防疫限制，使旅遊交通停頓和全球供應鏈中斷。

該指數今年來累跌26％，同期標普500累跌22.5％和道瓊工業累跌18.5％。歷史經驗顯示運輸股下跌往往表示經濟前景不好，使市場對貨物、原料和旅遊等需求減少，拖累交通與貨運等需求下滑。

斯巴達資本（Spartan Capital）首席市場策略師卡迪羅（Peter Cardillo）認為運輸股的跌勢在印證美國經濟已走向衰退。他預測年底前全球經濟將呈溫和衰退，然後持續至2023年第二季。

聯邦快遞高層最近警告全球衰退正在降臨，並計劃提高運費來抵消全球貨運量走低的影響。其股價23日下跌逾3％收149.33美元，9月來累跌29％。

至於快遞業者優比速（UPS）、租車業者安維斯（Avis Budget）和諾福克南方鐵路（Norfolk Southern）等運輸股9月來也各累跌16％、17％和10％。

Bleakley顧問集團投資長布克法（Peter Boockvar）說，廠商之前建立大量產能而不斷買原料，現在面臨產能過剩問題從而減少購買原料，都令貨運需求萎縮。他認為目前部份運輸股估值仍遠遠不到誘人的買進良機。