翔谷慈善基金會致送沙鹿高工拳擊及跆拳道器材。(沙鹿高工提供)

台中市立沙鹿高工在最近因疫情延後舉辦的「111年全國中等學校運動會」榮獲1金2銅佳績！財團法人翔谷慈善基金會董事長，得知沙工拳擊隊111年全中運成績優異後，表示願意支助學校金額高達50萬元，計有拳擊隊頭盔、手套、手靶、拳擊鞋、比賽服，跆拳道電子護具、電子頭盔、電子襪…等訓練器材，沙鹿高工師生得知後雀躍萬分，感謝翔谷慈善基金會造福沙工學子。

財團法人翔谷慈善基金會長期透過「助學」來幫助莘莘學子，包含清寒獎助學金、資助弱勢學童培養才藝等，這次基金會在得知沙鹿高工拳擊校隊於全中運傳出捷報後，立刻與學校聯繫，針對拳擊與跆拳道校隊的需求提供幫助，鼓勵選手們在未來的競賽上也能再創佳績。

沙工校長黃尚煜說，感謝財團法人翔谷慈善基金會創辦人及各董事們，能夠提供補助經費購買訓練比賽器材，使該校體育班訓練環境設備得以改善，親自頒發感謝狀以茲感謝。

黃尚煜不僅平時關心選手練習狀況，為要讓學生得到更多照顧，大力支持體育班相關業務及經費支援，並聘請一位資深專業運動傷害防護員搭配三位中國醫藥大學運動醫學系實習生，不分平日及比賽期間不遺餘力地照顧好每一位選手的體能、健康及運動防護工作，讓家長及選手們無後顧之憂。