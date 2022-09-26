台北市長柯文哲26日赴「台北車站特定專用區E1、E2街廓公辦都市更新案」簽約典禮，此案被譽為全台史上最大公辦都更案，也是西區門戶計畫的重要標地，全案預計2025年開工、2030年完工，預估開發後總銷達750億以上。柯文哲說，整個西區門戶計畫只差郵局BOT案和西寧國宅及洛陽停車場，想必需要再8年時間才能完成。

柯文哲表示，他自2014年上任展開西區門戶計畫，一路拆除忠孝橋引道、搬遷國光客運、拆遷三井倉庫、拆掉鐵路警察局等，拆完之後就開始要蓋了，將來臺北的城市博物館會在裡面，接下來是雙子星（C1、D1）在年底前應該會開工，今天是E1和E2簽約。

柯文哲說，目前西區門戶計畫還有郵局BOT、西寧國宅和洛陽停車場改建尚未解決，整個計畫恐怕還要8年才能完成，再加上自己任內8年，整個西區門戶計畫至少要16年才能完成，屆時城市風貌將完全改觀，「城市的推動需要時間，不要幻想一天就能改變整個國家，但是不做20年後還是一樣。」

台北市住都中心指出，台北車站特定專用區E1、E2街廓公辦都市更新案，最終由冠德建設、藍天電腦及華泰投資合組的「大埕股份有限公司」簽署出資契約。該案以「明日臺北埕(TOMORROW TAIPEI PARK)」概念為主軸，規畫北側興建地下4層、地上28層、29層商業辦公大樓及地上10層商業住宅大樓，地上1、2層設置商場，約有6.4萬坪量體。

今日除了柯文哲到場之外，包括冠德建設董事長馬志綱、藍天電腦董事長許崑泰、華泰投資總經理崔梅蘭、根基營造董事長袁藹維及仲量聯行董事總經理趙正義等均出席。