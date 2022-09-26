「奪命剪刀腳」真的出現在現實中！有香港民眾在等外送時，拿起手機拍下1對情侶在吵架，當下該男子將女友抱起來要離開時，竟然被女友一計「奪命剪刀腳」摔飛在一旁，然而，出來勸架的女員工也不簡單，一人一手鉤住雙方的脖子架離開，不讓該情侶起肢體衝突，這一幕場景也讓她驚呼「力氣大的女員工才是武林高手」。

一名網友在臉書社團「香港米線關注組」發文，並上傳1段45秒影片，她首先強調和米線美食無關，因為在等外送時，看到一對情侶大打出手，最後竟是1名女員工將情侶分開，讓她驚奇讚嘆，該名力氣大的女員工才是武林高手。

從影片中可見，有對情侶在香港街頭吵架，雙方產生肢體拉扯，突然男子便將女友抱了起來要離開，豈料，男子女友拚命掙扎，突然一腳跨在男子脖子上有如「奪命剪刀腳」姿勢，再一個身體擺動，便將男子摔飛出去，其俐落的動作讓拍攝者驚呼。

但事情還未結束，此時，原先站在一旁某家店的女員工，見情侶雙方又要開始爭吵時，便一人一手鉤住雙方脖子，將情侶兩人駕開，最後女子便拿著包包離開，該女員工還勸著男子趕快去追女友，但該男子依舊氣呼呼的不甩建議走開。

後續出現的女員工一人一手鉤住情侶脖子，要將雙方架離現場。（翻攝自臉書香港米線關注組）

影片一出，網友紛紛留言表示「當吵架吵到一半時，忽然想拍電影」、「皇家香港警察，奪命剪刀腳」、「腳短可以學嗎」、「真的出現在現實中！」、「夾頭翻摔」、「白色是練家子」、「奪命剪刀腳，太強了」、「真正高手是那個穿紅衣服的，當她搭住他們兩個人的肩膀，準備要使出太極兩儀拳法，兩人查覺不對才罷手」。

不過也有網友卻質疑情侶倆是套好招，「演的還行」、「閒的無聊做點街頭表演，娛樂大眾」、「演技有待加強」、「感覺有點假」、「拍片吧」、「演戲的，街頭藝人」、「絕對是套好的，這招被摔的人不配合根本不可能成功」。