全球第4大的國防武器集團諾斯羅普•格魯曼公司(Northrop Grumman)宣布，已交付第10萬具「精準導引外掛」PGK(Precision Guidance Kit )，將其安裝在原本不具導向能力的155公釐砲彈後，就會成為精確度頗高的導向砲彈。

防衛部落格(Defense Blog)報導，諾格公司的推特發布這項里程碑的銷售成績，「我們正在慶祝第10萬具PGK的交付，證明了我們產品的可靠與泛用程度。」

M1156精確導引外掛模組。(圖/諾斯羅普格魯曼)

155公釐大砲是美國最主流的火砲，包括M109自走砲，或是M777輕便式牽引砲都是使用相同的砲彈。雖然有許多先進的精準砲彈，比如M812銅斑蛇雷射導引彈(Copperhead)，或是M982神劍增程砲彈(Excalibur)，都具導引效果，但是這些砲彈數量少也較昂貴。在一般戰場上，仍以普通的M107、M795砲彈為主。

PGK的美軍編號為M1156，可將155公釐砲彈升級為GPS導引砲彈，它的結構相當簡單，尖端是GPS套件，搭配可控的4片彈翼。改裝工作也很容易，只要將舊的彈尖拆下，換上PGK即可。

在阿富汗戰爭期間，經過PGK改裝的砲彈，彈著點的誤差率大約在10公尺左右，已是相當準確。平均1具PGK的單價大約1萬美元。