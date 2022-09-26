德國9月Ifo企業信心指數從8月88.5點大跌至84.3點，低於預估87點，創2020年5月來新低。高通膨壓力傷害民眾消費力和令企業成本大增，安智銀行指企業已無法再把新增成本轉嫁給消費者。外界擔心德國經濟正不斷出現衰退訊號。