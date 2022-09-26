德國9月Ifo企業信心指數大跌至84.3點 22:322022/09/26 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 德國9月Ifo企業信心指數從8月88.5點大跌至84.3點，低於預估87點，創2020年5月來新低。高通膨壓力傷害民眾消費力和令企業成本大增，安智銀行指企業已無法再把新增成本轉嫁給消費者。外界擔心德國經濟正不斷出現衰退訊號。 《韓股》韓股周跌3.9% 韓元連貶7周 《港股》恆指跌1.1% 再創近11年新低 美豪宅6至8月銷量 年跌28.1％ #德國 #Ifo #企業信心指數 #大跌 #來新低 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際產業》需求降＋美元強 倫敦期鋁創逾18月新低 15:322022/09/26 財經 《國際經濟》歐股連3跌 義大利股市意外強勁 16:322022/09/26 財經 《盤後解析》台股暴跌340點 專家指路3選股方向 14:212022/09/26 財經 《國際經濟》下周國際新聞事件 15:422022/09/23 財經 《日股》憂全球衰退、美元飆升 日股晨收跌近2% 12:412022/09/26 財經 《櫃買市場》櫃買中心喊話：上櫃公司基本面穩健 宜理性看待行情變化 17:122022/09/26 財經 《國際經濟》「鷹」風陣陣 歐股重挫1.8%、創逾1年半新低 09:102022/09/23 財經 《盤中解析》台股殺到13800 專家：選股挑5族群 12:102022/09/26 財經 港媒：德、法領導人計畫11月訪陸 09:382022/09/23 兩岸 歐盟能源危機 正好碰上特別寒冷的初冬 11:442022/09/23 國際 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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