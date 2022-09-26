騎機車是許多台灣人移動的交通方式，也因此出現不戴安全帽、蛇行等脫序行為。一位女網友分享，自己在網路上發現有年輕人騎車時會坐在椅墊後座，讓她不解直呼「這樣騎車真的沒有比較帥」，不過許多騎士指出，有可能是其實單純想耍帥，但也有可能是因為長時間騎乘或身形太高，騎車時趁機舒緩身體，背後原因引發熱議。

原PO在Dcard發文表示，自己看到最近的年輕人騎車時不會正常坐在椅墊前方，而是故意把屁股移到後座的位置上，「真的不懂為什麼現在的弟弟都這樣騎車？這樣騎車會比較厲害膩，還是有比較帥？」

對此，許多人紛紛回應，「可能假裝是重機」、「我只知道這樣騎如果車禍，他會做出完美的湯瑪士迴旋（體操招式）」、「就…猴子啊」、「還沒進化成人類」、「這是越野的姿勢，在公路上顯然會給路人帶來很大困擾」、「還有人過橋直接趴著騎把速克達當仿賽」。

不過許多騎士分享經驗，「現在的機車太矮了，把手跟座椅高度相差太小，往後坐一點比較舒服」、「我有時候長時間騎車也會趁旁邊沒有車的時候也往後坐，拗一下舒緩自己的身體」、「我不知道別人啦，但機車騎久這樣坐屁股比較舒服」、「我也會往後坐耶，但沒有那麼後面啦，只覺得膝蓋不要靠近龍頭比較好、也比較舒服」。