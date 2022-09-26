今年7月一名人妻把丈夫哥吉拉公仔送人，險些鬧出離婚事件，沒想到兩個月後又有苦主出現！一名人夫因跟老婆吵架，結果回家發現收藏公仔的房間被清空，公仔也全被丟進垃圾車，再度引起網友討論，不少人認為此舉無法原諒，換作自己會直接離婚提告！

一名網友近日在臉書社團「爆廢公社公開版」發文表示，有在收藏公仔的鄰居，因為跟老婆發生爭吵，沒想到回家後看到堆滿公仔的房間，被打掃得清潔溜溜，全部收藏都進了垃圾車，好奇發問「換作各位，心愛的東西被丟掉會怎麼做？」

有網友分享鄰居人夫的公仔收藏全被生氣的老婆丟掉了，只剩照片可以追憶。（圖／翻攝臉書爆廢公社公開版）

有網友分享鄰居人夫的公仔收藏全被生氣的老婆丟掉了，只剩照片可以追憶。（圖／翻攝臉書爆廢公社公開版）

哥吉拉婚變事件殷鑒不遠，不少網友直言會怒提離婚，「是我直接提告離婚」、「現在我不是妳的原配，是原告」、「直接說我們離婚吧」、「公仔沒了可以在買，老婆沒了可以買更多的公仔」、「首選離婚，如果是我的模型，絕對暴走」、「這個我會暴怒，這麼不尊重對方也不用一起過了」、「吵架歸吵架，踩人的底線不能原諒，此生不用再見，就跟收藏一樣」。

也有人認為要有所反制，讓老婆得到相同教訓，「把老婆黃金、名牌也丟看看，因為換老公生氣」、「丟她的包，丟她的鞋，丟她所有化妝品」、「公仔是無辜的！」、「他可以換丟他老婆喜歡的東西看看是什麼感受！將心比心吧」。

有網友分享鄰居人夫的公仔收藏全被丟掉，自己借放的雷姆也慘遭毒手。（圖／翻攝臉書爆廢公社公開版）

也有網友質疑原PO為何幫鄰居PO文，原PO也解釋「我只是替他覺得惋惜，想為那些公仔上柱香之類的…不過裡面也有我的雷姆」、「他老婆因為不爽他出門，所以打包丟垃圾車」。