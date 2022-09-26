資深媒體人周玉蔻猛追國民黨台北市長參選人蔣萬安父親蔣孝嚴早年緋聞，還點名前中華民國小姐張淑娟就是女主角，張為此淚灑台北地檢署提告。對此，台北市長柯文哲26日晚間發聲，直言媒體輿論能殺人於無形，並舉駐大阪辦事處蘇啟誠為例，呼籲大眾別幫惡質媒體衝高點閱，讓周玉蔻沾沾自喜，把霸凌美化成新聞自由，他也向張淑娟喊話，「犯錯的不是妳，該受懲罰的也不是妳」，強調自己會挺張到底。

柯文哲在臉書表示，廣播、電視、網路都屬公共財，媒體使用這些公共財應善盡社會責任，新聞要避免腥羶色、要做到兒少保護。最基本的是要查證。

柯文哲提到，無論是記者的鍵盤或名嘴的麥克風，當「媒體人」擁有愈高聲量，就應該扛起更大責任。因為這些帶來的輿論可以鋪天蓋地，殺人於無形。大家應該還記得駐大阪辦事處蘇處長，一條生命就因為人云亦云，人言可畏而逝去，所以掌握媒體公器的人更要自律，才不會濫用權力傷人。

柯感嘆，今天他看到張淑娟按鈴時緊閉雙眼，似乎用盡全力穩定情緒，不讓自己被擊潰，這段日子真不知道她是怎麼面對家人，怎麼百口莫辯以淚洗面撐到今天。相信這社會還是有良知的，也希望大家不只是吃瓜群眾，不要再幫惡質媒體衝高點閱、收視率，讓周玉蔻還能沾沾自喜、合理化自己的罪刑，把霸凌美化成新聞自由。

文末他強調，大家必須嚴正面對這些媒體亂象，否則明天被傷害的可能就是你的爸爸、媽媽、或孩子。「希望張淑娟小姐一定要挺住，犯錯的不是妳，該受懲罰的也不是妳，感謝妳勇敢站出來面對這些惡質媒體，我們也會挺妳到底。」