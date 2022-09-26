台南1男子小遠（化名）與女子小花（化名）離婚後，經小花前夫告知他二女兒為小花及小花前夫所生，氣得要求2人賠償60萬元精神撫慰金，法官審理後認定小遠二女兒非小遠和小花親生，但無證據證明小花前夫與小花發生性行為時知道小花為已婚之人，故駁回小遠訴求。

根據判決書指出，小遠與小花於96年12月結婚，102年5月離婚，小花於100年5月2人婚姻關係持續時生了二女兒，沒想到小花前夫於110年1月告訴小遠，二女兒經過DNA檢測是他的小孩，小遠得知此事後非常憤怒，認為小花在婚姻持續時和前夫發生婚外情，氣得要求小花與其前夫賠償60萬元精神撫慰金。

小花前夫表示，確實有和小花發生性行為，但並不知道小花當時是有配偶之人，因為當時小花告訴其她已離婚。

法官審理時認定，小遠二女兒生父為小花前夫，為小花前夫自認。按小遠對女兒、小花提起否認子女事件，經法院確認二女兒非小花與小遠孩子，而二女兒與小花前夫不排除一親等直系親緣關係之機率為99%，法官表示雖然小花前夫和小花發生性行為，侵害配偶權一事屬實，但無證據證明小花前夫知道小花當時為已婚之人，故小遠無法要求小花及小花前夫賠償60萬元，駁回小遠訴求。