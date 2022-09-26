2022年香港小姐總決賽結果於25日出爐，冠軍是27歲「星二代」林鈺洧，其父為「香港第一美男」林俊賢(Wilson)。由於林鈺洧曾在節目自爆有過5位性伴侶，如今選美奪冠，被部分人酸「性女港姐」；對此，林鈺洧直率地回應。

林鈺洧2020年在節目《對號入座》大方地暢談性史，透露曾有5位性伴侶，天蠍男的持久度和招式最令她滿意，但另一位雙魚男是快槍俠，3秒就完事，大尺度的言論當時掀起熱議；如今林鈺洧成為港姐冠軍，昔日房事再度被重提，還被形容為「性女港姐」。

根據《東網》報導，林鈺洧被問到此事，淡定地表示那些都是過去式，希望大家把注意力放在她的演藝事業，還霸氣地說：「我走得正站得正，我本身是個正直的人，沒做缺德事。」至於對性女港姐的看法，林鈺洧認為時間會沖淡一切，未來會更加注意言行。

林鈺洧雖然有個星爸林俊賢，但因為父母在她1歲多就離異，導致和爸爸長年分隔兩地且失聯，直到15歲時才透過臉書重逢，現在父女倆的關係良好，林鈺洧從入行到競選港姐都有問過爸爸的意見，但林俊賢認為只要當去認識新朋友就好，沒特別看好女兒得名，連到場觀看決賽都沒有。

如今林鈺洧奪下后冠，被問到想跟爸爸說什麼，她直率地說：「他當初叫我不要選，現在我得冠軍，謝謝。他不贊成我，但是現在，Hello？」未料這番話被外界批評欠缺禮貌，對此林鈺洧解釋：「他（林鈺洧）知道我在說什麼，因為是他教我說。」