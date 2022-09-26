立委王婉諭在臉書寫道，屏東一名代理教師在校園內遭到學生性騷擾，校方卻違法不作為，更營造敵意環境，對當事人造成二度傷害，對此，屏東縣政府教育處回應，已接獲老師陳情，在充分掌握學校辦理情形後將此案列為密件，待調查結果出爐將依法辦理。

王婉諭接獲陳情表示，去年十月，該名代課老師在上課的時候遭到學生不當碰觸胸部，當下她立即要求學生停止動作，並在另一位代理教師協助之下向校方通報。

依照《性別平等教育法》，校方理應在得知事件發生後的24小時內，進行校安通報、啟動性平程序。然而這所學校不僅沒有啟動必要程序，更令人氣憤的是，校方後續種種反應與處置措施，更是令人十分傻眼。

事發三天後，該校校長即使已經知悉這件性騷擾案件的發生，仍然沒有通報，而是把孩子直接帶到派出所，交給派出所所長「輔導」，王談到，到底是怎樣的思維，才會做出這樣的「輔導」行為？

王婉諭說，後天就是教師節了，每年這個時期都會頒布師鐸獎，表揚教育界裡優秀的教育人員。諷刺的是，這名規避通報義務、欠缺性平意識的校長也在頒獎典禮的授獎名單上，讓她不禁想問，這樣，真的足以成為教職員生的表率嗎？

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