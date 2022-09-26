美國激進升息衝擊全球經濟與金融市場的利空持續發酵，引爆全球新一波股災，亞股周一全面重挫，日股重挫2.7％，韓國大盤更暴跌逾3％。不過，歐美股市已出現止跌回穩跡象。

美股道瓊工業指數雖然失守3萬點大關，但周一開盤小跌129點或0.4％，標普5百指數下滑0.2％，科技股雲集的那斯達克指數則率先反彈上漲0.5％。

Fed激進升息對全球金融市場的影響持續顯現，美元再創波段新高，對歐元創20年新高，對英鎊也升破1.04美元大關，來到1.0382，改寫歷史新高。

摩根士丹利首席美股策略師威爾森（Michael Wilson）指出，「按照歷史經驗，美元當前這種漲勢接下來可能會引爆某種金融或經濟危機。若說有需要先退場觀望以因應後續可能爆發的危機，時間點就是現在。」

目前投資人觀盤的重點之一是美股會不會跌破熊市新低，標普500指數6月時曾跌到3,666.77點的今年最低，上周五收盤時指數為3,693.23點，差距已不到1％，若是指數跌破該一支撐，恐引爆新一波賣壓。

全球新一波股災的禍首是聯準會（Fed），它上周不但再度升息3碼，還預告年底前可能還有5碼的升息空間，且這波升息循環可能會持續到2023年才會觸頂。

由於股市低迷，高盛已宣布調降美股目標預測水位，標指年終收盤目標水位預測從4,300點大砍至3,600點。

由於美股上周五收長黑，市場投資信心潰散，亞股周一開盤全面跳空大跌，日股日經指數收盤大跌2.7％，韓股大盤重挫3.02％，Kosdaq更崩跌5.07％。

澳洲股市也大跌1.6％，不含日股的MSCI亞太股市指數則挫低1.34％。

歐股周一跳空開低，但跌幅在科技股逆勢上漲帶動下得以收斂，Stoxx 600泛歐股市一度跌近1％，但中午時跌幅縮至僅0.2％，金融股大跌2.2％，科技類股則大漲1.5％。主要國家股市方面，英國股市最弱，大跌超過1％，德國大盤相對抗跌，盤中一度翻紅。