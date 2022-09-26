由極右派義大利兄弟黨黨魁梅洛尼（Giorgia Meloni）領導的右翼聯盟，贏得25日的國會大選，可望為義國帶來多年未見的政治穩定，激勵義股早盤大漲將近1％。

義大利富時MIB指數繼上周重挫4.7％，創下6月初以來最大周線跌幅後，26日早盤一度大漲0.9％，稍後漲勢收窄至0.5％，報21,176.11點，在歐股一片慘綠中大放異彩。

義大利政壇經歷多年動盪與脆弱的執政聯盟後，右翼聯盟本次一舉拿下國會兩院，為市場帶來政治穩定希望。義股26日由義大利電信（Telecom Italia）與銀行類股領漲，漲幅分別為5.4％與1.3％。

梅洛尼矢言支持西方國家的烏克蘭政策，而且不會拿義國虛弱的財政冒險。外界預期梅洛尼領導的政府將大致遵從義國現行的外交政策。

倫敦Equiti資本經濟學家柯爾（Stuart Cole）指出，梅洛尼的態度似乎比先前擔心的更加市場友善，但股市大漲主要是市場鬆了一口氣，而不是投下信心票。

柯爾示警，義股只是從上周的頹勢暫時止跌，經濟展望仍然不利股市後市，股市將會持續下探，義股更是如此。

極右派義大利兄弟黨（Brothers of Italy）在本次大選贏得最多選民支持，義國可能出現二戰以來首次由極右派領導的政府，梅洛尼將成為義國首位女首相。選舉結果出爐後，歐洲右派政黨隨即恭賀梅洛尼獲勝。

右翼聯盟囊括44％的選票，「義大利兄弟黨」拿下約26％，反移民的「聯盟黨」（League）與前總理貝魯斯柯尼（Silvio Berlusconi）的「前進黨」（Forza Italia），分別取得近9％與8％。

中間偏左「民主黨」（Democratic Party）的得票約26％。在2018年大選躍居最大政黨的「五星運動」，本次得票率砍半至15％。

儘管右派是明顯的贏家，但籌組政府可能還需數周時間，因為得與政黨領袖和總統馬特雷拉（Sergio Mattarella）磋商。