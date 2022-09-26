藝人小嫻（黃瑜嫻）2018年與何守正離婚，隔了2年交往金剛（李信樵），是戀人也是事業夥伴，正當外界以為好事近時，卻無預警宣布分手，令外界惋惜。近日小嫻飛往菲律賓長灘島渡假，她在社群平台曬出穿比基尼的美照，好身材讓網友都噴鼻血。

小嫻近日出國到長灘島渡假，今（26）日在Instagram釋出美照，背後天空蔚藍，還能看見大海與沙灘，小嫻綁著麻花辮，身穿橘色印花比基尼，美胸呼之欲出，事業線相當深邃，跪坐在沙灘上對著鏡頭甜笑，另一張照片中小嫻將麻花辮解開，她看向遠方表情燦爛，腹部肌肉線條明顯，自然美展露無遺。

許多粉絲驚呼：「哇哇哇～穿比基尼耶」、「美麗可愛」、「妳天天都好美喔」、「好紮實的肌肉」、「陽光女孩最健康美麗，完美呈現了妳的優質的身材」、「你瘦了」、「風景美，人也美，身材更美」、「這就是傳說中的美景配佳人啊啊啊 」、「這怎麼直視」、「年輕就是本錢」、「好像美人魚」、「身材保持超好」、「條件完美的妳，海的另一端會有海王子等著妳」有人開玩笑「看到繩子就想拉」。

小嫻和金剛（李信樵）因個性差異，在4月終結1年多的戀情，兩人好聚好散，還開直播、互相道謝彼此的陪伴和關心，堪稱是最佳分手典範，而小嫻恢復單身後仍定居屏東，她很享受在國境之南的生活狀態，對戀情則抱著隨緣態度。