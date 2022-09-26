民進黨台北市長候選人陳時中21日在網路節目《筱君 台灣 PLUS》中提到，對於他在18歲時，他在思考人生的價值，很困惑，「功課都沒有讀好，建中考到北醫牙醫算不好的啦」。此番言論一出，就連主持人廖筱君都直言「這樣子可能很多人會抗議喔」，因此就有一份最新的網路民調指出，有87％的民眾認為「陳時中有學歷歧視，應道歉」，僅有6％的民眾認為「陳時中沒有學歷歧視」，引發討論。

YouTube頻道《桃園孫先生》26日對於陳時中在廖筱君節目表示自己「建中考到北醫牙醫算不好的」言論，進行了網路民調，截至26日23時，已有1萬人進行投票，從結果可以看到，有87％的民眾認為「陳時中有學歷歧視，應道歉」、有6％的民眾認為「陳時中沒有學歷歧視」、有2％的民眾認為「其他情形」、有5％的民眾則認為「沒意見」。

參與投票的網友也紛紛留言表示「一口爛牙，笑死人，還牙醫」、「雙標黨！讚讚讚！」、「上建中才考上北牙醫！是自己的問題！」、「自己看輕自己，難怪不夠專業」、「他想繼續增加北醫牙醫對他的仇恨嗎？」、「北醫也應比照中華大學出來抗議」、「就算是哈佛、劍橋畢業改變不了公廁癡漢的事實」。