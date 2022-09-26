無黨籍台北市長參選人黃珊珊26日出席社宅政策交流會，面對社會住宅推動聯盟拋出5大訴求，她允諾會持續蓋社宅，並透過學校改建、開發利得回饋等方式，補足台北市社宅5萬戶目標的1萬4054戶缺口。國民黨參選人蔣萬安陣營也提出多元供給弱勢承租人可負擔的長短租賃住宅，以提高社宅比例5％為目標；民進黨參選人陳時中陣營則稱黃珊珊過去說人畫大餅，如今面對民團壓力卻變臉跟進5萬戶目標。

蔣萬安競選辦公室指出，未來蔣萬安若當選市長，將延續中央和地方已規劃3.6萬戶的基礎上，持續中央與地方廣泛合作興辦社會住宅，以提高社宅比例至5％為目標。除了政府興辦社宅，蔣萬安還會以多元取得社會住宅存量，例如透過開發回饋或容積獎勵取得的分散式住宅單元，與公辦更新、整體開發等，公私合作興辦整批式社宅。

蔣萬安競選辦公室進一步說，基於民眾經濟可負擔的基礎上思考，應有多元住宅供給思維的管理模式；未來市府將採取多元住宅供給，也就是政府興辦的社宅，應有一定比率提供給弱勢承租人，倘若是聯開或都更分回的房屋，參考先前經驗，市政府可規劃使用權的長租策略，讓有能力的年輕人能住到適合的房子，市政府仍保有所有權。

蔣萬安競選辦公室強調，中央和地方興辦的社會住宅，不該是一市兩制，蔣萬安將會支持以所得可負擔租金並統一由台北市管理，並爭取中央補助缺口；另外，社宅將採輪候機制，讓符合資格民眾入住社宅，不再需要碰運氣。

民進黨台北市長參選人陳時中競選總部政策小組總召集人管碧玲指出，依據營建署截至8月31日的統計，台北市、中央和地方興辦社會住宅，包括已完工與規畫中，總共2萬8490戶，包租代管，總共5358戶。所以如果照黃珊珊的承諾要達到5萬戶，必須補足的數字是1萬6152戶才對。

管碧玲指出，但重點還是在「黃珊珊的變臉」，批評黃珊珊過去忽而將租金補貼算進來，坦護柯文哲實現政見五萬戶；忽而批評陳時中畫大餅、沒當過父母官不知道成本；現在面對民間團體的壓力，變臉跟進要完成五萬戶社會住宅。「可以說變變變，連三變。」

管碧玲批評，對於副市長出身的候選人，是用這種輕忽傲慢的態度，被逼著上架，才願意解決居住正義的問題，表示黃珊珊事實上沒有真正關心台北市民的福祉。3年來都沒有做，選舉到了又變變變讓人10分遺憾，不過還是要說「歡迎改邪歸正」。