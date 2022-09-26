行政院政務委員兼工程會主任委員吳澤成今（26日）偕同交通部次長祁文中、宜蘭縣長林姿妙、公路總局局長陳文瑞等人，視察「南方澳跨港大橋重建工程」施工進度。（蘇花改工程處提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

兩年前南方澳大橋發生斷橋事故，由蘇花改工程處負責設計、興建新的南方澳大橋，原定9月18日為通車時間，但主橋P7墩柱第14節塊於5月施工時發生瑕疵，因此蔡英文總統承諾3年通車的支票跳票；交通部以橋梁結構安全為考量，決定將第14節橋面拆除重做，迄今已完成進度近95％，預計12月18日通車。

行政院政務委員兼工程會主任委員吳澤成今（26日）偕同交通部次長祁文中、宜蘭縣長林姿妙、立委陳歐珀特助吳文進、公路總局局長陳文瑞、航港局主任秘書饒智平、台灣港務公司副總經理王錦榮、漁業署副署長王正芳、蘇澳鎮長李明哲、蘇澳區漁會理事長蔡源龍等人，視察「南方澳跨港大橋重建工程」施工進度。

南方澳跨港大橋是連結西側漁港觀光市集與東側豆腐岬風景區主要通道，自發生斷橋以來，需在有限時間內完成設計、拆除及興建；新建跨港大橋總長為796.53公尺，其中橋梁長595公尺、兩側引道長201.53公尺，主橋段配置夜間藝術光雕系統、設置人行觀景平台，未來完工通車後將成為蘇澳地區指標性地標。

蘇花改工程處指出，主橋P7墩柱第14節塊施工瑕疵已順利拆除及復原完成，接著後續工作，目前主橋P5於8月25日閉合完成，中央節塊已於9月23日閉合完成，另P7-P8邊跨預定於10月10日閉合，其餘附屬設施地磅站、花台、整補網區等設施陸續趕工中，預定於12月18日完工。

吳澤成表示，為關心橋梁安全及工程品質，特於今日視察工地，期勉此工程以安全及品質為第一優先前提下如期如質完工，並研議提前開放主橋通車之可行性。