台積電（2330）26日面臨台股大跌逆風，終場奮力擺尾、收446.5元，價位剛好來到摩根大通證券設定本波段的450元築底位階，引起市場高度關注；摩根大通證券指出，台積電明年報價雖難調漲，但3奈米製程將在2024年迎來爆發，回檔是布局長線營運動能的好時機。

摩根大通證券指出，市場對台積電各種疑慮討論聲浪不斷，尤其集中在台積電7奈米製程產能利用率下滑、3奈米製程貢獻開展較慢，以及明年能不能繼續漲價等面向，目前看來，市場氛圍趨於保守，是壓抑台積電股價的重要原因。

根據摩根大通最新調查結果顯示，受制於終端需求差，台積電明年針對客戶漲價機率低，7奈米製程產量利用率也會下滑，不過，等到2024年各大客戶陸續加入3奈米製程投片，將帶動3奈米製程營收占比暴衝，維持「優於大盤」投資評等，推測合理股價估值710元。

短期最熱門議題，聚焦台積電是否會再漲價。摩根大通指出，目前看來，台積電可能計畫明年針對大部分製程調漲6％，但考慮到終端需求第四季進一步惡化，研判台積電可能撤回對大客戶漲價的打算，預期台積電同製程晶圓明年報價不會顯著調升。

市場近期對台積電7奈米製程產能利用率恐下滑的討論度拉滿，甚至有部分言論認為，台積電明年第一季產能利用率降到只有7成；摩根大通證券雖沒那麼悲觀，但最新研判因智慧型手機需求疲軟，超微（AMD）與輝達產品升級至5奈米製程，且缺乏量能較大的第三與第四波需求，7奈米製程明年的產能利用率應只有80％～90％。

尖端的3奈米製程方面，雖然初步貢獻起步較慢，明年又只有蘋果一個主力大客戶，然摩根大通看好，採N3E製程的設計專案2024年會相當強勁，屆時3奈米製程占營收比重上看兩2成。