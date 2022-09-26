前中華民國小姐冠軍張淑娟，近日遭到資深媒體人周玉蔻點名和參選人蔣萬安的父親蔣孝嚴過從甚密，甚至遭點名就是當年「晶華緋聞案」女主角；張痛批不實指控令人無法忍受，今(26日)正式提告。周玉蔻今也現身北檢向張道歉，而國民黨台北市議員王鴻薇也現身嗆聲，兩人一來一往嗆聲，成注目焦點。

王鴻薇在現場表示，「還好意思講媒體人，張淑娟請我過來的，我策動什麼?」周玉蔻回應，「你自己送上來門挨打，我向張淑娟道歉我也不想理你」、「關你什麼事、你靠一邊去，你滾一邊，這件事跟你有關嗎?」

兩人數度交鋒，周玉蔻嗆「為什麼是你出來，你是誰？你是想要得政治紅利不要臉的蟑螂」，王鴻薇回嗆「老鼠，人見人討厭」、「你滾她就會到，我跟大家報告，因為有周玉蔻這個蟑螂在，所以張淑娟不會過來」！

另外，周玉蔻還嗆王鴻薇「妳老公吃了10幾年的軟飯！」王鴻薇回說「妳老公不用吃飯嗎？」周玉蔻說「我老公跟我離婚了！」王鴻薇則說「我老公愛我愛得要死，妳羨慕嗎？妳忌妒嗎？」周玉蔻最後吐「誰忌妒妳老公阿！」

網友對於王鴻薇在與周玉蔻對嗆的過程中， 反應急智，秒噴周玉蔻「老公愛我愛得要死，妳羨慕嗎？」直說打到周玉蔻痛處，簡直完勝！