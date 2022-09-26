1MORE萬魔聲學宣布，推出品牌首款主動降噪頭戴式無線耳機SonoFlow，萬魔聲學表示，SonoFlow獲得Hi-Res Audio Wireless和Hi-Res Audio雙認證，並搭載獨家降噪技術QuietMax，在降噪不開啟下，電池續航力則最長達70小時，即日起上市，建議售價為3590元。

1More表示，SonoFlow採用40毫米動圈單元設計，搭配類鑽石振膜，類鑽石振膜具備超高聲導速和靈敏度，同時覆蓋40kHz的超寬頻率響應範圍，並由四度獲得格萊美獎的錄音師Luca Bignardi調校音質。

1More表示，SonoFlow左右耳機腔體內均搭載前饋、後饋雙麥克風，獨家QuietMax技術融合晶片、特製聲學設計與演算法，無論置身地鐵站、咖啡館、街道等環境，都可一鍵消噪，配合舒適耳罩可無耳壓輕鬆聆聽，通透模式則無需摘耳機就讓周圍環境聲進入耳內，耳機通話也兼具智慧降噪和抗風噪，耳機還支持快充，充電5分鐘即可聆聽5小時。

萬魔聲學表示，電商通路包括鑫國貿官網、momo購物網、PChome線上購物、Yahoo購物、東森購物、博客來、松果購物、蝦皮商城、TVBS、三立電電購、Pinkoi、鮮拾、樂天、PayEasy、MyFone，實體通路則可至三創生活園區創Q Space、東京快遞耳機館等地購買。