SpaceX公司首席執行長馬斯克(Elon Musk)在推特宣布，星鏈衛星網路(Starlink)接受器已生產了第100萬台，他稱為「里程碑的成就」。星鏈衛星網路在19個月前才剛開始接受預訂。俄烏戰爭爆發後馬斯克免費提供星鏈接受器給烏克蘭，使烏克蘭在地面電信公司被摧毀時，仍然能有效的與國際保持連絡。

有趣的工程(InterestingengIneering)報導，網際網路的普及，開始於1992年，早期的網路需要電話線撥接上網，之後逐漸被CABLE、ADSL、光纖，以及蜂巢無線網路系統所取代，但是即使是光纖或蜂窩網路，仍需要基地台這樣的基礎設施，要是發生大規模停電與電信站遭破壞，就可能大範圍斷網。

因此，更理想的做法是衛星連線網路，星鏈網路是以地球低軌道上的龐大衛星群來確保網路效果，從理論上講，這聽起來很簡單，也有許多網路公司在布建自己的衛星網路，比如亞馬遜集團的貝佐斯(Jeff Bezos)也有自己的衛星網路，但是他的數量無法與星鏈相比。

馬斯克的星鏈衛星已有2,500 枚在運行中，另外有500個衛星正在接近其運行軌道，這使星鏈的網路涵蓋率已相當不錯，目前星鏈的用戶已超過50萬；SpaceX最終希望，星鏈衛星可以部署30,000枚。

要使用星鏈網路，需要購買該公司的套件：衛星接收盤、路由器和連接線。在2021年2月，星鏈網路正式啟用，其服務僅在美國、加拿大、澳大利亞、紐西蘭、英國和墨西哥，然而如今服務已遍及全球各大洲。

星鏈網路在這一次俄羅斯入侵烏克蘭後發揮了極大的功用，馬斯克在第一時間宣布免費提供烏克蘭網路套件組，成功恢復了烏克蘭的網路訊號，也證明衛星網路的實用性。

上星期開始，星鏈的服務區塊也進入伊朗，這意味著伊朗政府無法再用關閉網路的手段，來阻止民眾的消息連絡；據說伊朗政府正開始阻止衛星網路，試圖以取締衛星接收器的方法來攔截。