很多人離開學校後，才體會到學生時代是最美好的，尤其是小學階段，更是無憂無慮，但當時的自己卻不懂珍惜，總是不想走進課堂，甚至「眼圈含淚」去上學，仿佛受了天大的委屈。大陸山東省臨沂市近日出現有趣一幕，一名小學生賴在校門口不願上課，最後慘遭2名校警架進學校，畫面引發大批網友討論。

根據網路瘋傳的影片，只見一位小學生癱坐在地，不願意進學校學習，引起路人側目；就在此時，周圍有3名學校的安保人員，一人拿著鋼叉，另一人則拿著棍子緩緩靠近，接著其中2人合力拉起學生，朝著學校裡面走去，即便男童不斷掙扎，甚至放聲大哭，他們都充耳不聞，只顧著把孩子拉進學校。

小學生不想上學，下秒遭架進校門。（圖／翻攝自微博）

好笑的是，小男生本是癱在地上，被架起來後仍然不願屈服，情緒激動的他難掩心中怒氣，只能哭喊著期待奇跡出現，接著更把雙腳抬離地面，企圖以藉此給保安施壓。最後，雖然小學生百萬個不願意，但還是被架進了學校，相信在老師和同學的安慰下，他會盡快調整好情緒，回到學習狀態。

影片曝光後，網友紛紛留言「之前我也這樣，但都是被父母教育好的，不上學和挨打你自己選擇」、「保安叔叔的動作太快了，一點也不拖拉，不給孩子反應的時間」、「只希望孩子能早日渡過難關，不要對學習那麽厭惡」；也有人認為，「保安不該溫柔點嗎？直接拽著孩子就往校門口走，真的太粗魯了，不喜歡」。

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