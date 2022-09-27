每逢佳節聚會，總會免不了喝上幾杯，但如果你每次都要喝到失去意識（也就是俗稱的喝到斷片），那對於健康可是大大不利。根據一項發表在《JAMA Network Open》的研究，匯總歐洲四國13萬多名參與者情況的分析顯示，曾有喝酒失去意識的經歷，與失智發生風險翻倍有關。不過這樣的情況卻讓來自英國的女子里貝拉（Luana Riberia）有意想不到的「驚喜」！

40歲女子里貝拉喝醉後隨手買房，1年後竟獲利一倍。（圖／翻攝自@ScottishSun）

綜合英國媒體報導，40歲的里貝拉在安格爾西（Isle of Anglesey）一間公關公司任職，有天陪友人去看屋子，但朋友不滿意房子的位置，不過里貝拉卻相當滿意這棟房子，認為個不錯的投資，而她晚間則去參加公司辦的派對，並喝酒喝到天亮。

沒想到酩酊大醉的里貝拉回到家後竟立刻致電給仲介，砸下2萬英鎊，約台幣70萬元買下房子，當她醒來後卻不記得這檔事，直道被通知才知道順利標得房子，而男友也因此跟她吵架、冷戰。

意外的是，當里貝拉1年後賣掉這間房，她淨賺了一倍的價差，不僅能買另一棟房子，還舉家遷移到葡萄牙開設媒體公司，這讓里貝拉開心表示，當初喝到斷片買下房子，是她人生中做過最好的決定。

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