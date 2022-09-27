孕期一人吃，兩人補。準媽媽們擔憂日常的飲食攝取不均衡，可能會導致胎兒過輕、過重。事實上，胎兒的體重已是一個結果，但日常飲食中媽媽仍有需要注意之處，以免演變為更嚴重的結果。專家為你詳解胎兒體重問題成因，教你怎麼用吃防止問題惡化！

胎兒體重怎樣算是過輕、過重？

孕婦必須定期產檢，監測寶寶的生長狀況。而胎兒的體重一般會到第二、第三孕期才能預估，醫生會透過超音波監測，藉由頭骨直徑、頭圍、腹圍、大腿骨長度這四個參數計算出胎兒的體重。概略來說，體重落於一般胎兒成長區間值後10%者即為體重過輕，有胎兒生長遲滯(FGR)風險，落於區間值前10%則可能為體重過重，大於4000公克以上則定義為巨嬰症 (Macrosomia) 。

臺北市立萬芳醫院婦產部主治醫師林威霖指出，相比過重，與生長遲滯有關聯性的胎兒過輕相對棘手。不過他也表示胎兒體重過輕並非與生長遲滯劃上等號。即使胎兒體重落於一般區間值的後10%，若其成長速度正常，就可能是因為父母體質、年齡、種族原因而體型較小的寶寶。所以若父母個子較小，孩子也有可能會比較輕，無需過度憂慮。

胎兒體重過輕的成因

林威霖醫師進一步解釋，胎兒生長遲滯可分為對稱形與非對稱形。對稱形生長遲滯發生在妊娠早期，由於胎兒結構異常、胎盤臍帶異常、胎兒基因異常、感染病毒、多胞胎、藥物等因素導致，為內因性的生長遲滯，胎兒的頭圍與腹圍會相對較小，較難從外力著手改善。而非對稱形則發生在妊娠晚期（第三孕期左右），是外因性導致的生長遲滯，如：母親營養缺乏、自身內科疾病、胎盤供量不足、有妊娠高血壓、子癲前症、貧血、等，由於胎兒已發育出較為成熟的雛形，在營養不足的情況下，身體反應會優先將營養集中在頭部，導致頭圍較腹圍大。這種由外因導致的生長遲滯外力就需要更注重媽媽本身疾病的控制。

營養不足，把握３大飲食原則

營養不足的媽媽發現胎兒過輕後，可以透過飲食亡羊補牢，阻止問題惡化。若早期有注意到自己營養攝取不均衡，及早改善，也能預防問題的發生。奇美醫學中心營養科營養師吳宜峯建議想補充營養的準媽媽們把握以下飲食原則：

1. 飲食營養均衡，攝取足夠的熱量

孕期飲食應以合適的三大營養素比例為原則：醣類50%至60%、蛋白質10%至20%、脂質20%至30%。此外，孕婦也需要攝取足夠的熱量，但不能僅攝取高蛋白質食物來填補熱量空缺，缺乏其他食物的搭配不但無法讓蛋白質發揮最好效用，反而會讓身體將蛋白質當作能量燃燒掉。最好的做法是均衡攝取六大類食物，若想要補充熱量，在三次正餐以外，可增加點心餐次1～2餐，選擇上可用醣類食物加上蛋白質或是油脂食物搭配，如：紅豆牛奶、糙米豆漿、燕麥豆漿、綠豆豆花、酪梨優格、核桃牛奶或是商業配方營養補充劑。

2. 選擇優質蛋白質

依據衛生福利部國民健康署「國人膳食營養素參考攝取量」第八版建議自懷孕第一孕期開始，因胎兒開始發育，每日須額外增加10公克蛋白質，且飲食中蛋白質來源一半以上要來自高生物價（HBV）的蛋白質，增加人體利用率。如：乳品類、豆漿、豆腐、豆皮、豆干、魚類、肉類、蛋類。

3. 減少或避免刺激性食物

• 菸、飲酒、咖啡因食物，如：咖啡、濃茶、巧克力、能量飲料等。

• 飽和脂肪酸含量多的食物，如：肥肉、油炸食物等。

• 煙燻加工食物，如：臘肉、醃肉、鹹蛋、鹹魚、火腿等。

• 空熱量食物，如：糖果、可樂、汽水等。

喝甘蔗汁、牛肉湯可以幫助寶寶衝體重嗎？

民間有許多關於衝體重的方法，如：吃甜食、喝甘蔗汁、牛肉湯等。對此，吳宜峯營養師表示孕婦不建議攝取過多甜食，尤其甘蔗汁含糖量高，會使血糖快速上升，長期飲用會導致血糖變化異常，引發妊娠糖尿病。研究也指出，懷孕期間的高糖分飲食可能改變胎兒的代謝模式，進而增加寶寶未來得到慢性病的風險。

至於紅肉類食物(如：豬肉、牛肉、羊肉)含較多鐵質、鋅、維生素B12，可適量攝取，但紅肉類含較多飽和脂肪酸，長期攝取可能會增加血液中膽固醇濃度和罹癌風險，不利健康。因此，吳宜峯營養師建議媽咪們可優先選擇瘦肉、家禽類、雞蛋、乳製品或豆腐、豆漿等蛋白質食物。

胎兒體重過重，多出於妊娠糖尿病

導致胎兒體重過重的原因包括孕婦飲食攝取過多、體重增加過快或肥胖，最主要的則是妊娠糖尿病，少數則由於基因異常、父母體質等引起。林威霖醫師解釋，有糖尿病的母親會將高血糖經由胎盤臍帶流通到胎兒身上，促使寶寶增加胰島素的分泌、導致過度成長，進而增加巨嬰症的風險。不但造成媽媽產程的困難，嚴重會陰撕裂傷，更可能因為肩難產導致寶寶肩部的骨骼、神經受傷。此外，分娩後嬰兒不再處於高血糖的環境中，過量分泌的胰島素反而會導致孩子低血糖，產生相關併發症。

預防胎兒體重過重，給媽咪們的建議……

1. 孕期應注意體重增加速度，控制熱量

吳宜峯營養師表示孕期增加體重應以 BMI 為基礎，依據美國婦產科醫學會（ACOG）孕期體重增加指引，視當次懷孕胎數及懷孕週期逐漸增加體重，且須留意孕期體重增加的速度，注意熱量的控制。而孕期熱量攝取可依年齡、生活活動強度、懷孕前的健康狀況及體重增加情形，評估每日營養素建議量，第一孕期胚胎形成期不用額外增加熱量，第二孕期開始每日需要增加300大卡的熱量，即可提供足夠的熱量給胎兒。

2. 限制添加糖、飽和脂肪酸食物

依據衛生福利部國民健康署「國民飲食指標」建議，每日飲食中添加糖攝取量不宜超過總熱量的10%，例：每日攝取2000大卡，相當於添加糖攝取應低於50公克。吳宜峯營養師建議以富含纖維質的多醣類，如：地瓜、芋頭等，取代精製糖食物，罹患妊娠糖尿病的孕婦更要注意血糖的控制。此外，研究指出，孕期應盡量減少或避免食用加工過的反式脂肪酸（如：速食、高油食物、炸物、乳酪蛋糕等），因其可能通過干擾必需脂肪酸代謝、替代必需脂肪酸，影響胎兒智力及生長發育。

3. 均衡飲食

孕期飲食不均衡、熱量攝取過多會導致血糖、血脂代謝異常，影響孕婦和胎兒的健康。準媽媽要均衡攝取六大類食物：全榖雜糧類、豆魚蛋肉類、乳品類、蔬菜類、水果類、油脂與堅果種子類。盡量以天然食物為主，避免過度加工、煙燻的食物及營養價值低的空熱量食物。

4. 適當運動

適當運動可增加熱量消耗，避免孕期體重過度增加，也可幫助腸道蠕動改善便祕情形。此外，有研究指出，有運動習慣的孕婦，可減少陣痛時的疼痛、減緩生產時情緒及全身肌肉的緊張、增加產道肌肉的強韌性，有助生產。媽咪們可以進行散步、瑜伽等運動，而特殊狀況的孕婦，則可與醫師討論其他合適的運動。

職場媽媽、吃素媽媽要注意的是……

長期外食的媽媽若長期外食可能會有營養不均衡的問題，吳宜峯營養師建議可透過種類多樣化來維持營養均衡，如：選擇自助餐、便當等。但口味上盡量選擇清淡的食物，避免刺激性食物，如：油炸物、辛辣、咖啡因、酒精食物。此外可以多吃膳食纖維食物並搭配足夠水分，預防孕期便秘。如孕吐嚴重或特殊原因飲食無法均衡（挑食、素食），擔心營養素攝取不足時，可補充孕婦綜合維他命、鈣質補充劑 、Omega-3脂肪酸補充劑或益生菌等保健食品。也提醒媽咪們在補充營養品前，先看產品的營養標示食用方式與建議。

 建議飯後吃：孕婦綜合維他命、水溶性維生素、脂溶性維生素、魚油、藻油

 建議睡前吃：鈣片、益生菌

吳宜峯營養師表示素食媽媽不一定會有營養不均衡的問題，惟飲食上要注意鐵質、葉酸、維生素B12和蛋白質的攝取。由於植物性來源的鐵質較不易被人體吸收，若鐵質不足而貧血可能會導致胎兒生長遲滯或低出生體重、早產等問題。為了預防貧血的發生，吳宜峯營養師建議素食孕婦可於飯後搭配富含維生素C的水果增加鐵吸收率，且須避免和高鈣食物、茶、咖啡同時補充，影響鐵質吸收。此外，葉酸與維生素 B12 對胎兒的發育也很重要，葉酸也可以預防孕婦貧血發生，建議每日攝取量應達600毫克。

本文作者：林雁

(本文摘自【嬰兒與母親】2022年9月號)