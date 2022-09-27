孩子受傷時，你會用什麼包紮傷口？OK绷？紗布？還是...說到包紮，大家第一時間都會想到OK绷和紗布，但傷口敷料其實不只這兩種。人工皮、透明薄膜敷料也是照顧傷口的好幫手。我們邀請專家針對5種藥局常見的傷口敷料，教爸比媽咪正確挑選！

孩子開始會走、會跑以後，難免會受傷。小傷口用OK绷就能搞定，但大一點的傷口往往要用敷料包紮。以下5種藥局常見的傷口敷料，你用過哪一種？

（圖/ 嬰兒與母親提供）

市售傷口敷料比一比

1.紗布

功效：紗布是最常見，也是大家最常使用的敷料，可搭配藥膏使用。乾紗布可以吸收少量傷口分泌的組織液，浸過生理食鹽水的濕紗布則可以讓傷口保持濕潤、帶出壞死組織，達到清創效果。

缺點：只能吸收少量滲液，須經常更換；乾掉容易沾黏傷口引發疼痛。

Tips.現在藥局有賣不會沾黏傷口的紗布，如果怕孩子換藥會痛，可以選擇此種款式。

2.透明薄膜敷料

功效：具防水功能，可清楚觀察傷口狀態。通常用於擦傷、劃傷等表淺、小面積的乾淨傷口，另可做為防水敷料與紗布搭配使用。

缺點：黏性較差，與藥膏接觸很容易脫落，且無法吸收傷口分泌的組織液。

3.親水性敷料

功效：俗稱人工皮，可吸收傷口分泌的組織液。通常用於輕微燒燙傷、潰瘍等表皮脫落但不需換藥，淺層、濕潤、乾淨無汙染的傷口。

缺點：無法吸收太多滲液。若傷口分泌的組織液較多，須搭配藻酸鈣鹽敷料使用。此外，人工皮若用在深層或被汙染的傷口上，容易引發感染。

Tips.人工皮與藻酸鈣鹽敷料搭配使用，可達到與親水性纖維敷料同樣的效果。

人工皮怎麼用

先洗淨雙手，再用生理食鹽水清潔傷口，接著擦乾傷口周遭皮膚，將人工皮裁剪成適當大小，長、寬多留兩公分（與傷口距離），對準傷口貼上，按壓四周讓敷料與皮膚完全貼合。人工皮通常可以用5～7天，但周圍滲出組織液或表層變白就要更換。

藻酸鈣鹽敷料小檔案

藻酸鈣鹽敷料是天然海藻酸纖維與鈣離子結合的不織布型態敷料，材質柔軟服貼且吸收力強，會在傷口與敷料間形成濕潤的凝膠體保護層，打造良好的癒合環境。

4.親水性纖維敷料

功效：具有透明、防水、透氣的優點，會在傷口表面形成一層凝膠，讓傷口保持濕潤、促進癒合，與人工皮十分類似。不過吸收滲液的功能比人工皮好。

缺點：價格較貴。

5.泡棉敷料

功效：吸收滲液的功能比人工皮和親水性纖維敷料好，通常用於分泌大量組織液的傷口。輕微擦傷、壓傷或褥瘡也可以用。

缺點：不透明，無法觀察傷口。

跌倒擦傷 可考慮用不沾黏紗布+透明薄膜敷料

2、3歲的孩子受傷，大多是跌倒擦傷。這種傷口用哪一種敷料比較好呢？臺安醫院兒科部主任胡人然表示，如果是一般擦傷且傷口不大，可以用不沾黏紗布搭配透明薄膜敷料；清潔消毒後先將不沾黏紗布覆蓋在傷口上，再貼上透明薄膜敷料。

怕留疤？除疤凝膠防水服貼 最適合小小孩

爸爸媽媽看到孩子受傷，通常會擔心留疤。胡人然表示，可以請醫師評估傷口深度。基本上只要沒有傷到真皮層或皮下組織，就不會產生疤痕。如果傷口較深，癒合後可以用除疤凝膠。

「貼片、美容膠帶容易被撕開，沒多久就會掉。凝膠附著性強，又可以防水、快速乾燥，給活潑好動的小小孩用再適合不過。」

胡人然表示，貼片、膠帶無法用在關節，而孩子跌倒大多是手肘、膝蓋受傷。考量到這一點，除疤凝膠也比較符合需求。建議爸媽在購買除疤產品時，可以優先選擇除疤凝膠。

色素沉澱多久會消？要看傷口有無發炎

傷口癒合後不但有長疤的風險，也容易色素沉澱。這種印記多久會消？胡人然表示，只要照顧得當，傷口在癒合過程沒有發炎，色素沉澱通常數週就會消失。如果傷口在癒合時感染發炎，大概要等半年到一年才會逐漸淡掉。如果很在意，可透過加強保濕及防曬改善。

本文作者：戴筠

(本文摘自【嬰兒與母親】2022年9月號)