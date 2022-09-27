圍棋運動需要沉著冷靜的謀略，不僅比智力也比體力。台灣第一位獲得職業圍棋九段的棋士，也是全球唯一擁有三個職業圍棋組織棋籍的棋士，他是周俊勳。因為右臉上的紅色胎記，而有「紅面棋王」的稱號，自幼被父親培養成為一名職業棋士的他，對於兒子是否子承衣缽的問題，他堅定露出笑容：「他不需要活在我的光環下」。

台灣圍棋界的傳奇人物周俊勳，他不僅是台灣第一位職業九段棋士，也是台灣棋院至今唯一拿過大型世界圍棋冠軍的棋士。關於圍棋的殊榮在他身上不計其數，過去在圍棋賽場鋒芒畢露，現在的他則是將鋒芒內化為溫煦的光芒，全心教導培訓海峰棋院的選手及學員們。現在的他依然的一貫冷靜沉著，但更添了一份從容自在，或許這也是生命中出現了兒子周錡後帶給他的蛻變，當了爸爸的周俊勳在兒子身上看到過去那個不為人知被隱藏起來的自己。

（圖/ 嬰兒與母親提供）

因胎記被霸凌 棋王童年封閉而孤獨

五歲開始接觸圍棋，八歲起就被父親有心培養成為職業棋士，很快的周俊勳在13歲那年達成了父親的期望。童年的他因為臉上的紅色胎記，成為同學霸凌的對象，同時又在父親斯巴達的教育下，他的個性變得更為內縮沒自信，只有面對圍棋時能讓他找回自信，只需專注且心無旁鶩在棋盤的世界裡，不必與人交際應對。除了圍棋外，小時候的周俊勳是封閉而孤獨的小孩 ，對於父親的教訓及體罰也是逆來順受不會反抗，不輕易表達自己的想法。

當爸爸後 學會放下得失心

2008那年兒子周錡來到周俊勳與老婆鄭淑卿的生命中，回想起周錡小時候，當時的周俊勳長年在國外出征比賽，一年中有1/3的時間都不在家，當年已是台灣棋王的他，心高氣傲得失心甚重，甚至會將比賽後的情緒帶回家中，幼年的周錡已能感受到爸爸身上那股不尋常的味道，影響了家中的氣氛，在經由老婆提醒後，他開始調整自己，當在外工作比賽時遇到挫折或有負面情緒時，在進家門前先在門口深呼吸，調整情緒後才進家門，或許也是這樣的不斷調整心態，周俊勳才逐漸從家庭與工作的轉換間找到平衡點，叱咤棋壇的他開始懂得身段放軟，學會如何面對失敗，不再把得失當作唯一。

兒子是一面鏡子 觀照出隱藏版的自己

他從不記恨父親嚴厲的管教，畢竟那是當時年代一個父親望子成龍的關切跟表現。當自己也成為父親後，面對了一個與他如此截然不同的個性的小孩，「周錡的個性活潑好動；跟我小時候完全不一樣」雖說個性南轅北轍，但他卻在陪伴周錡成長過程中，被一點一滴誘發出自己從沒看過的一面。在兒子出世前，他從來沒想過，原來自己有另外一個被隱藏住的個性，只是因為長期壓抑而躲在內心的最深處。他透露老婆現在常對他說的一句話「兒子長大了，爸爸卻變幼稚了」。

棋王光環太重 希望兒子走自己的路

另一方面，來自於爸爸及媽媽（鄭淑卿也是出身圍棋世家，業餘棋力達七段）的圍棋基因，周錡自小就展露出對圍棋的天賦，當時約5、6歲還未正式學習過圍棋的周錡，因看到媽媽鄭淑卿教導兒童圍棋班所擺設的棋譜，回家後竟然可以憑著當時的記憶擺出一模一樣的棋譜，而後鄭淑卿也成為周錡的圍棋啟蒙老師，目前已經14歲的周錡已有業餘三段的成績。

但對於兒子未來是否要繼承父母的衣缽，「我不想要他走職業棋士的路，他會一直活在我的光環下，對他來說並不公平。」這是來自一位父親疼愛兒子的最真摯的心意。他單純的希望周錡能從圍棋的訓練中，提早學會面對失敗與挫折，並記取每次的教訓成為日後成長的養份。

活潑好動的兒子 讓爸爸既煩惱也驕傲

目前正處於國中叛逆期的周錡，是開始會跟父母意見唱反調的年紀，所以，周俊勳跟老婆也找出對應之道，想要鼓勵兒子去做的事，就會故意講成相反的話，例如這個不好不適合你，你千萬不要去做。而兒子跟媽媽的關係則常常處於前一秒還在吵架；後一秒又互相擁抱的微妙關係。

周俊勳笑稱，當他們母子關係緊張時，此時爸爸這個角色唯一要做的事，就是不要講話，讓媽媽全程處理。不過談起對兒子的教養，周俊勳強調「禮貌」、「善良」、「態度」是他最重視的事，這也是他上一代的父母教導給他的觀念，另外，他也會特別提醒周錡「男生的風度」，在學校有時難免會跟同學打鬧，但男生力氣比較大，即使在玩鬧時也要注意絕對不可以打女生。

活潑好動的周錡在求學過程中，其實也鬧出不少趣事，「國小時，他跟同學打睹輸了，懲罰就是負責把午睡的校長叫醒，結果我們還因為這件事而被叫去學校。」從這點不難發現周錡頑皮的個性，恐怕曾讓周俊勳傷了一下腦筋。但如今已經到了即將要考高中的周錡，除了圍棋下得好，還有鋼琴皇家7級的程度，對於未來想走音樂的生涯規劃已有定見。「看著他自己獨立搜集學校及考試資訊，會覺得孩子長大了！」周俊勳欣慰的說著。

過去10年沒能好好陪伴 給自己打70～80分

周俊勳認為自己在當爸爸這個角色只有70～80的分，「2008年周錡出生到2018間，是我比賽高峰的期間，這十年間一直沒有好好陪伴兒子，這是我心中比較遺憾的一塊，不過也得感謝這三年疫情的關係，我多出了時間可以好好回歸家庭，彌補過去缺席的父子時間。」一家人在圍棋之外的娛樂，最常一起看電影及DVD共享親子時光，「我跟兒子都是漫威迷，兩人可以討論電影劇情到忘我的程度，此時媽媽就無法融入我們的話題了！」專屬於父子間的Men’s Talk是卸下棋王光環後與兒子間最真摰深刻的日常。

本文作者：邱明瑜

(本文摘自【嬰兒與母親】2022年9月號)